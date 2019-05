In Sydower Fließ stellen sich zwei zur Wahl

Olav Schröder

Sydower Fließ (MOZ) Für das Bürgermeisteramt in Sydower Fließ kandidieren am 26. Mai Amtsinhaber Klaus-Dieter Blanck (Wählergruppe Kommunal-Erfahren-Couragiert-Kompetent) und Herausforderin Simone Krauskopf (Wählergruppe Sydower Fließ). Die MOZ fragte beide nach ihren Schwerpunkten.

Welche Ziele verfolgen Sie?

Klaus-Dieter Blanck: Wir wollen unseren Focus auf die Generationengerechtigkeit richten. Darunter verstehen wir soziale Sicherheit vom Kleinkind bis zur Generation "Ü90". Wir haben von der Kita bis zum Jugendclub viele soziale Einrichtungen, Verein, kulturelle Veranstaltungen, Nachbarschaftshilfe und Mehrgenerationenhaushalte. Diese Vielfalt wollen wir bewahren und entwickeln. Im Juni starten wir die Bauarbeiten zum zukünftigen Schulcampus.

Simone Krauskopf: Das Großprojekt "Schulcampus Grüntal" steht auf der Agenda. Die Umsetzung soll nun erfolgen. Meine Ziele sind die Förderung der Dorfgemeinschaft und des Miteinanders von Tempelfelde und Grüntal. Vereine und Festkomitees müssen einbezogen werden. Es ist unabdingbar, die Menschen, die von Entscheidungen betroffen sind, auch zu informieren. Trotz der üblichen knappen Haushaltslage ist den Bedürfnissen der Dorfgemeinschaft gerecht zu werden.

Wo sehen Sie die größten "Baustellen"?

Simone Krauskopf: Es ist eine wirklich transparente Kommunikationsstruktur notwendig. In beiden Ortsteilen gibt es auch handfeste Dinge, die erledigt werden müssen. Sei es der Mühlenbergweg und der Bernauer Weg in Grüntal, sei es etwas so Einfaches wie ein Geländer am Gemeindehaus in Tempelfelde. Beim knappen Haushalt "gerechte" Wege zu finden, ist in der Tat eine Herausforderung. Da immer mehr junge Familien aufs Land streben, ist eine wirkliche Baustelle die Änderung des Bebauungsplanes – damit eben genau das ermöglicht werden kann.

Klaus-Dieter Blanck: Unsere Gemeinde hat sich in den letzten fünf Jahren positiv entwickelt. Es gibt zahlreiche Anfragen nach Baugrundstücken und Bestandsimmobilien. Der Flächennutzungsplan muss geändert werden, um kommunale und private Bauflächen zu schaffen. Eine "Baustelle" ist der ÖPNV in den Schulferien. Generell sollte der Bahnhof Biesenthal ohne Auto zu erreichen sein. Gewünscht wird von der Bevölkerung schon seit Langem ein Radweg. Leider gibt es große Schandflecke, deren Beseitigung erfolgen muss, aber bisher sind die Eigentümer nicht bereit.

Warum engagieren Sie sich kommunalpolitisch?

Simone Krauskopf: Weil Lokalpolitik an der Basis stattfindet, weil Entscheidungen getroffen werden, die den Menschen 1:1 vermittelt werden können und müssen. Ich engagiere mich, weil es für mich wichtig ist, Dinge zu beeinflussen und auch zu bewegen. Und nicht zuletzt engagiere ich mich, weil ich es wirklich gern mache und Spaß daran habe.

Klaus-Dieter Blanck: Ich bin 1984 in in dieses liebenswerte Dorf gekommen. Zur ersten Kommunalwahl nach der Wende 1990 habe ich zum ersten Mal, damals als Einzelbewerber, für die Gemeindevertretung kandidiert und seitdem kann ich nicht mehr davon lassen. Die Gemeinde, die Menschen und die Lust auf Entwicklung sind mein Motor.