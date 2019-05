Café delikat in Neuenhagen geschlossen

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Viele haben es schon geahnt: das Café delikat an der Eisenbahnstraße ist Geschichte. Eigentümerin Petra Spieler hat das Grundstück samt Haus an der Ecke Eisenbahnstraße/Hauptstraße an die regional bekannte Bäckerfamilie Hennig verkauft, die dort im Herbst eine Filiale eröffnen will.

Petra Spieler hat ihrer Gesundheit zuliebe einen Schlussstrich unter viele Jahre in Neuenhagen gezogen. 1999 begann alles mit dem Feinkostgeschäft Viticula, das sie mit ihrem damaligen Mann in der Thälmannstraße eröffnete. 2006 kaufte die 54-Jährige das 1876 gebaute Wohnhaus an der Eisenbahnstraße, ließ es sanieren und das Viticula zog dahin um. 2012 wurde es aus innerfamiliären Gründen zum Café delikat. Das Viticula indes zog in ein Geschäft an der Rudolf-Breitscheid-Allee. Der Café-delikat-Start war schwierig, denn "der Kreiselbau Am Stern hat zwei Jahre gedauert. Mir brach ein Drittel der Umsätze weg", erinnert sich Petra Spieler. Dafür boomte das Geschäft nach Ende der Bauarbeiten. Immer mehr verlagerte sich das Geschäft aus dem Wein- und Feinkostbereich zum Café. Ihre Mitarbeiter, die als Verkäufer eingestellt waren, wurden mehr und mehr zu Servicekräften. Und das sieben Tage die Woche. Das ging gesundheitlich und personell nicht lange gut. "Das alles hatte auch immer weniger mit meiner Idee vom Café delikat zu tun", erzählt die Betriebswirtin. Mittlerweile ist die dreifache Mutter nach Berlin gezogen, studiert begeistert Wirtschaftspsychologie und freut sich darauf, endlich mal wieder zu lesen, Ausstellungen besuchen zu können und, zu leben.