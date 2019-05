René Wilke trifft OB von Potsdam

red

Frankfurt (Oder) Die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte Frankfurt und Potsdam, René Wilke (Linke) und Mike Schubert (SPD), haben sich in der vergangenen Woche in Potsdam zu einem Erfahrungsaustausch getroffen. Beide waren sich einig, dass es trotz unterschiedlicher Entwicklungen in beiden Städten eine Vielzahl ähnlicher Herausforderungen gibt, heißt es in einer Presseerklärung.

Als größte Herausforderungen sehen die OB die enormen Investitionsbedarfe in die städtische Infrastruktur. Wilke und Schubert fordern daher die Landesregierung auf, bei neuen Standards dafür Sorge zu tragen, dass auch die Finanzierung gesichert werden muss. Derzeit werden innerhalb der Landesregierung neue Raumbedarfsempfehlungen für Schulbauten diskutiert. Bei Schul-Neubauten würden einerseits die benötigte Grundstücksgröße und anderseits die Kosten durch die neuen Empfehlungen ansteigen. Beide fordern von der Landesregierung, dass eine Standardverbesserung mit einem Landesinvestitionsprogramm zu untersetzen ist.

Für starke Metropolregion

Beide Oberbürgermeister sprachen sich dafür aus, dass es ein wichtiges Signal wäre, Menschen, die derzeit aus dem Mittelmeer gerettet werden, einen sicheren Hafen und die Chance auf ein geregeltes Asylverfahren zu ermöglichen. Potsdam hatte sich 2018 zum sicheren Hafen erklärt. In Frankfurt wurde der Antrag in der SVV bei Stimmengleichheit nicht angenommen. Wilke unterstützt dennoch persönlich das Anliegen.

Beim Thema Entwicklung der Städte in der Metropolenregion Berlin-Brandenburg wollen sich Wilke und Schubert trotz unterschiedlicher Nähe zu Berlin gemeinsam für eine stärkere Metropolregion einzusetzen. OB Wilke verwies darauf, dass auch berlinferne Städte von einer starken Metropolregion profitieren würden. Zu einem Ansatz gehört nach Ansicht beider OB auch eine Verteilung von Landesbehörden im gesamten Land.