Wahlkampf in Bernau

kk

Bernau Bis vor wenigen Jahren gab es keine Prognosen darüber, dass das Land Brandenburg zu einer Wachstumsregion werden könnte. Im Gegenteil: Es wurde mit sinkenden Bevölkerungszahlen gerechnet. Der Boom der letzten Jahre hat nun zu enormen Nachholbedarf geführt. So ging es in einem Gespräch zwischen Kandidaten der Linken, die an der Landtagswahl im September beziehungsweise an der Kommunalwahl am 26. Mai teilnehmen, auch um die Abschaffung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen. Mit der Abschaffung fallen bei den ohnehin oft klammen Kommunen Einnahmen in Millionenhöhe weg. Man muss also überlegen, wo dann noch das Geld herkommen soll, das für die verschiedensten sozialen Belange gebraucht wird. Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter besuchten nach dem Gespräch den Jugendklub Frischluft und die "Kindergärtnerei" in Bernau.

Kita-Plätze sind im letzten Jahr kostenfrei. Eine generelle Befreiung ist ein Hauptanliegen der Linken, wenn klar ist, wie die dafür notwendigen Kosten von 250 Millionen Euro aufgebracht werden können. Es sollte an einheitlichen Standards für Kitas gearbeitet werden, weil viele freie Träger Angebote unter eigenen Zielvorstellungen machen.

Nur acht Prozent der Handwerksbetriebe stellen Ausbildungsplätze zur Verfügung. Betriebe, die das nicht tun, sollten in einen Ausgleichsfonds einzahlen, aus dem die ausbildenden Unternehmen einen Teil der Kosten ersetzt bekommen.

Auch der Verkehr in Bernau spielte eine Rolle. Die Abgeordneten der Linken legen Wert auf die Feststellung, dass es zwar im Berufsverkehr Verzögerungen, aber keinen flächendeckenden "Verkehrsinfarkt" gibt. Eine im Bau befindliche Straße parallel zur Bahnlinie soll zudem für Entlastung sorgen. Der Radwegebau werde weiter vorangetrieben.

Beim Wohnungsbau soll es vorerst keine weiteren Großprojekte geben. Generell müsse kommunaler Grund bevorzugt an kommunale Bauträger verkauft werden, und an private Investoren nur dann, wenn sie einen namhaften Anteil der Wohnungen mit Mietpreisbindung anbieten. Eine bestehende Mietpreisbindung sollte erhalten bleiben.