Zwei Damen und ein Rebell beim MOZ-Talk

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zwei Damen – eine perfekte Nachrichtensprecherin und eine Direktorin eines einzigartigen Literaturmuseums – und ein Rebell unter den Schauspielern: So mindestens ist der Ruf von drei Gästen beim nächsten MOZ-Talk mit Musik am 19. Juni im Kleist Forum. Die Hamburger Entertainerin Lilo Wanders und die Journalistin Claudia Seiring plaudern diesmal mit der ehemaligen Tagesschausprecherin Dagmar Berghoff, dem Schauspieler Robert Stadlober und Hannah Lotte Lund vom Kleist-Museum. Weitere Gäste kündigen wir in den nächsten Tagen an.

Dagmar Berghoff stand bereits im März auf der Talk-Gästeliste. Wegen einer Krankheit musste sie damals kurzfristig absagen. Unbedingt will sie im Wort bleiben und diesmal das erste Mal nach Frankfurt kommen. 40 Jahre ist es her, dass Dagmar Berghoff zum ersten Mal die Meldungen für die "Tagesschau" verkündete. Das war damals eine kleine Sensation, weil sie in eine von Männern bestimmte Domäne eindrang. Sie wurde als erste Sprecherin der Sendung oft mit "Miss Tagesschau" betitelt. 1999 moderierte sie ein letztes Mal die Nachrichtensendung. Lilo Wanders interessiert besonders, wie sie heute die zum Teil brutalen Nachrichten aus aller Welt sprechen würde.

Robert Stadlober wurde 1999 bekannt mit seiner ersten größeren Rolle als "Rolling-Stones"-Fan Wuschel in Leander Haußmanns Erfolgsfilm "Sonnenallee". In "Crazy" gelang ihm mit der Rolle des halbseitig gelähmten Internatsschülers "Benny" der Durchbruch. Für seine Darstellung eines Straßenstreuners in "Engel + Joe" wurde er 2000 als bester Schauspieler beim World Film Festival im kanadischen Montreal ausgezeichnet. Doch der plötzliche Rummel um seine Person wurden ihm schnell zu viel. Er litt an Panikattacken. Die Medien stilisierten ihn zum Rebellen. Ein Ruf, der ihm bis heute anhaftet. Er widmete sich fortan seiner zweiten Leidenschaft – der Musik – mehr. Der Schauspielerei ist er jedoch treu geblieben. Am 5. September ist der bundesweite Kino-Start des Spielfilms "Und der Zukunft zugewandt" von Regisseur Bernd Böhlich mit Robert Stadlober in einer Hauptrolle.

Hannah Lotte Lund ist seit 2016 Direktorin des Kleist-Museums in Frankfurt. Die in Flensburg Geborene studierte Geschichte und Literaturwissenschaft in Berlin, Amsterdam, Rotterdam und Oxford, mit Spezialisierung auf die Kulturgeschichte der "Kleist-Zeit" um 1800. "Kleists Sprache mit ihrer Wortgewalt können Sie so richtig raus donnern", sagt Lund. Die Begeisterung für den 1777 in Frankfurt geborenen Dichter ist ihr anzuhören. Sprachprojekte ließen sich mit Kleist-Texten wunderbar realisieren, meint sie. Ganz zu schweigen von den Themen in Kleists Werken – Familienehre, Gewalt in der Familie, Gerechtigkeit oder die Rolle der Frau. Alles sei hochaktuell.

