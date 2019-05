Pfandbecher reduzieren Stadtfest-Müll

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Peter Philipp zieht dicke Stromkabel auf die Ladefläche seines Lkw. "Rund 700 Meter sind es bestimmt", schätzt der Mitarbeiter der Firma Philipp aus Bernau. Nach und nach verschwanden am Montag fast alle Überbleibsel des dreitägigen Fürstenwalder Stadtfestes.

In einer ersten Bilanz zeigten sich die Organisatoren zufrieden. "Die Konzerte waren gut besucht, die Stimmung, vor allem bei Polkaholix vor der Kulturfabrik, war auch gut", sagte Stadtsprecherin Nadine Gebauer.

Zudem habe das neue Becherkonzept den Müll reduziert. Erstmals hatte die Stadt dafür gesorgt, dass Plastik-Pfand-Becher an die Händler ausgegeben wurden. "Es handelt sich um ein Verleihsystem: die Becher wurden gebracht und wieder abgeholt", erklärt Nadine Gebauer. Das Konzept solle etwas verfeinert und fortgeführt werden. Der Müll, der anfiel, sei in den Morgenstunden beseitigt worden, so dass die Festgäste ein sauberes Ambiente vorfanden.

Und die blieben auch weitgehend friedlich. Zweimal musste die Polizei am Sonnabend eingreifen. Gegen 19 Uhr stießen Beamte am Markt auf eine 34-Jährige, die einen hohen Alkoholpegel hatte und ihren Weg nicht mehr allein fortsetzen konnte. Gegen 22.30 Uhr musste am Rathaus ein Mann mit Platzwunde am Kopf versorgt werden. Nadine Gebauer berichtet zudem von einer Schlägerei. Ferner zog eine Gruppe Jugendlicher nach dem Fest weiter zum "Späti" und von dort in die Eisenbahnstraße, wo etliche Wahlplakate abgerissen und beschädigt wurden.