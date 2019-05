Frankfurt besinnt sich auf seine DDR-Kunst am Bau

Eberhard Hückstädts Fensterbild "Völkerfreundschaft" in der alten Mensa im Audimax während der Ausstellung "Was macht die Kunst?" im Juli 2017. Der Teil links ist eingeklappt. Der bevorstehende Umbau böte eine Chance, das Bild wieder in voller Breite zu zeigen. © Foto: MICHAEL BENK

Frankfurt (Oder) (Nancy Waldmann) Ein Buch schwer wie ein Ziegelstein steht im Regal der Neuerscheinungen in der Stadtbibliothek. Der Titel "Baubezogene Kunst DDR" vereint Fotografien von 120 Kunstwerken aus DDR-Zeiten im öffentlichen ostdeutschen Stadtraum, Frankfurt nimmt darin einen prominenten Platz ein: Sechs Werke sogenannter "Kunst am Bau" werden porträtiert, mehr als aus anderen DDR-Städten dieser Größe. Darunter bekanntere wie das Sgraffito von Rudolf Grunemann am Alten Kino oder Eberhard Hückstädts Fensterbild im Foyer der alten Mensa, aber auch weniger prominente wie Werner Vogts Mosaik "Fuchs im Weinberg" im Traubenweg.

Der aus Eisenhüttenstadt stammende Autor Martin Maleschka ist in Frankfurt kein Unbekannter. Fast zwei Jahre ist es her, dass er Fotografien verschwundener Frankfurter Kunstwerke in der Ausstellung "Was macht die Kunst, Frankfurt (Oder)?" zeigte, etwa das "Birkenwäldchen" von der Fassade der einstigen Kita Am Pfingstberg in Neuberesinchen. Seine Reisen durch Ostdeutschland begann Maleschka vor 15 Jahren, um die oft unbeachteten, teils achtlos von Investoren entsorgten, teils dem Verfall anheim gegebenen Werke mit der Kamera zu dokumentieren. In der einstigen Bezirkshauptstadt hatte Maleschka viel baubezogene Kunst zu fotografieren. Viel mehr als in seinem Buch zu finden ist.

Maleschka hat damit in Frankfurt eine Auseinandersetzung mit jenem Erbe angestoßen, die nicht selbstverständlich ist. Vor Kurzem präsentierte er sein Buch im Blok O. "Frankfurt nimmt eine Vorreiterrolle im Umgang mit der DDR-typischen Kunst am Bau ein", sagte er und verwies auf ein Konzept, das den Umgang mit diesem Erbe regeln soll. Andere Städte hätten das noch nicht. Maleschka blickte ins Publikum zu Sahra Damus.

Die Grünen-Stadtverordnete entdeckte einst seine Fotos auf einer Fotoplattform und staunte. Manches war ihr in ihrer eigenen Stadt noch nicht aufgefallen. Man traf sich auf einen Kaffee und die Idee für die Ausstellung entstand, die neben Maleschkas Fotos Kunstwerke aus dem Staub des städtischen Depots hob. 2000 Besucher kamen. "Es ist ja Kunst für die Öffentlichkeit", sagt Damus. Sie beschloss, ihr Mandat zu nutzen und die baubezogene DDR-Kunst zu ihrem Thema zu machen. Man müsse dieses Erbe neu sortieren, fand sie. Sie holte den Beirat für Stadtgestaltung und Kunst im öffentlichen Raum, dem sie angehört, zu einem Treffen ins Depot, wo Magdalena Scherer vom Kultur-Eigenbetrieb den Bestand inventarisiert. 25 Kunstwerke aus dem öffentlichen Raum harren dort besserer Zeiten.

Die Wowi geht bereits voran

Scherer hat das besagte Konzept erarbeitet und mit dem Beirat beraten. Nach den Wahlen soll es in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Es könnte auch eine Grundlage bilden, um Fördermittel einzuwerben. Laut Sahra Damus sieht es zum Beispiel die Digitalisierung der Bestandsdatenbank vor, auch um Forschung zu ermöglichen. Andere Punkte sind touristische Vermarktung, Diebstahlsicherung von Objekten und ihre Sanierung. Die Stadt hat für diese Zwecke das Budget um 5 000 auf 20 000 Euro aufgestockt.

Die Wowi geht bereits voran. Das Relief "Erdstrukturen" von Manfred Wenck musste wegen einer Wärmedämmung von der Hauswand in der Badergasse weichen, die Wowi hat nun eine Wand unweit des alten Standorts vorbereitet, wo die Steinplatten angebracht werden. In Neuberesinchen kehrte eine Elephantenrutsche nebst Tierfiguren aus dem Depot zurück auf einen Spielplatz zurück.