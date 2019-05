Stadt dreht an Preisschraube

Volles Programm drei Tage vor der Wahl

Drei Tage vorder Kommunalwahl haben die bisherigen Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstagabend noch einmal volles Programm. Es geht an zwei Stellen um Bürgerbeteiligung, einmal in der Beteiligungssatzung, einmal in der Hauptsatzung. Diskussionen könnte es bei der Erschließungsbeitragssatzung geben, finanzielle Aspekte inklusive. Um die geht es ganz unmittelbar beim ersten Nachtrag zum Doppelhaushalt 2018/19. Zuvor soll es einen Bericht zum Vollzug des Haushalts 2018 geben. Auch eine Reihe von Fragen der Stadtentwicklung steht an; außer der in der Ketschendorfer Feldmark geht es um das Einkaufszentrum in der Alten Langewahler Chaussee, die alte Wollfabrik in der Uferstraße und die Aufwertung des Marktplatzes. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Alten Rathaus mit Informationen und einer Einwohnerfragestunde. ⇥red