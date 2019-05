Bauboom bedroht Stadtklima

61087632 ARCHIV - Die Luftaufnahme zeigt den Alexanderplatz und das Rote Rathaus im Stadtteil Mitte von Berlin am 21.05.2014. Foto: Ole Spata/dpa (zu dpa "Steigende Hauspreise senken Ungleichheit - aber nicht in Deutschland" vom 27.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © Foto: Ole Spata

Maria Neuendorff

Berlin (NBR) Sobald sich die Sonne blicken lässt, bevölkern Berliner und Touristen Parks und Wiesen, spazieren an den Ufern der Spree oder atmen einfach nur auf dem begrünten Hof durch. Doch die Idylle ist in Gefahr. Bauboom und Wachstum knabbern mit Baggern an Berlins grünen Inseln. Weil immer mehr Oasen verschwinden, hat die Senatsumweltverwaltung vor einer Woche die "Charta für das Berliner Stadtgrün" veröffentlicht.

Es ist eine Art Selbstverpflichtung. Mit Hilfe eines Online-Bürgerdialogs sollen Leitlinien entwickelt werden, um Berlin als grüne Metropole zu erhalten. Naturschützer begrüßen das, fordern aber konkrete Maßnahmen. "Absichtserklärungen für den Schutz von Natur hat Berlin genug", sagt der Landesgeschäftsführer des BUND, Berlin Tilmann Heuser, am Montag. Die grünen Freiflächen leisteten einen zentralen Beitrag für ein verträgliches Stadtklima. Doch schon jetzt sei es in Hitzesommern in zubetonierten Innenstadtbezirken oft sieben, acht Grad wärmer als im Umland. "Wer in Zukunft noch gut schlafen will, muss das Grün schützen", so Heuser.

Dafür sei es unbedingt nötig, dass Berlin die Grenzen seines Siedlungsflächenwachstums verbindlich festlegt. "Die Sicherung der grünen Infrastruktur muss die gleiche Priorität bekommen wie der Ausbau des Wohnungsangebots und der Umbau der Verkehrsinfrastruktur", fordert Heuser. Doch immer wiederkehrende Diskussionen beispielsweise um die Bebauung des Tempelhofer Feldes oder der Elisabeth Aue in Pankow machten die derzeitige Einstellung deutlich: "Für zahlreiche politische Akteure sind Grünflächen vor allem potenzielles Bauland, nicht aber wertvolle und unabdingbar zu schützende Infrastruktur."

Statt immer wieder in mühsamen Kompromissen bei einzelnen Bauflächen zu retten, was zu retten ist, sollten lieber schon versiegelte Flächen wie beispielsweise Supermärkte und Parkplätze aufgestockt beziehungsweise bebaut werden. Dazu fordert der BUND auch mehr Personal in Naturschutzbehörden und in Gartenämtern. Denn die Vergangenheit hätte gezeigt, dass das Land oft zu spät kommt, wenn zum Beispiel ehemalige Bahngelände wie in Pankow, Köpenick und Wannsee an Investoren verkauft werden. "In Marienfelde dagegen wurde ein Gebiet nicht rechtzeitig unter Schutz gestellt, weil Personal im Amt fehlte", berichtet Heuser.

Dabei habe der Grünflächenschutz auch eine ökonomische Dimension. "In anderen Metropolen wie Paris und New York gibt man ein horrendes Geld aus, um neue Parks zu schaffen", sagt Christian Hönig, Referent für Baumschutz beim BUND. Die Überbauung und Begrünung von Autobahnabschnitten sowie Gleisanlagen, die auch in Berlin derzeit geprüft werden, seien nur sehr teure Notmaßnahmen, findet er.

Viel sinnvoller wäre es, gegen die zunehmende Bebauung von Friedhofsflächen vorzugehen. Dazu müsste man die Pflegekosten für die Grünflächen auf den normalen Steuerzahler umlegen. "So nimmt man den kirchlichen Gemeinden den finanziellen Druck, Teile ihrer Gelände an Investoren zu verkaufen", so Hönig. Denn Friedhöfe seien nicht nur Orte der Ruhe und Besinnung, sondern auch wertvolle Flächen für Flora und Fauna.

Mehr unter www.meingruenes.berlin.de