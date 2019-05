Ein Tag rund um die ganzheitliche Gesundheit

Spirit of Neuruppin

RA

Rheinsberg (MOZ) Nach dem Erfolg der ersten Auflage im vergangenen Jahr gibt es an diesem Sonnabend eine Fortsetzung von "Spirit of Neuruppin". Bei dem Erlebnistag für Gesundheit und Bewusstsein treffen sich mehr als 30 Anbieter ganzheitlicher Methoden aus der Region im Schloss Kränzlin.

Die Besucher erwartet ein breit gefächertes Angebot mit Vorträgen, praktischen Workshops, Musik, Infoständen, Schnupper-Behandlungen und vielem mehr. Thematisch dreht sich alles um ganzheitliche Medizin, Bewusstsein und alternative Heilmethoden. Für die jungen Besucher wird es ist ein Kinderprogramm geben. Während die Eltern sich informieren, können die Mädchen und Jungen die Spielmöglichkeiten im Schlossgarten nutzen.

Zum Abschluss der Veranstaltung können es sich die Gäste am Lagerfeuer bequem machen. Dort wird es am Abend auf eine musikalische Weltreise gehen. Von 19 bis 20 Uhr ertönen afrikanische Trommeln und indische Heilklänge. Ab 20 Uhr lässt der professionelle Didgeridoo-Spieler Marc Miethe aus Berlin sein Instrument erklingen und die Besucher an den Musik der australischen Ureinwohner teilhaben.

Karten für den Erlebnistag "Spirit of Neuruppin" gibt es für zwölf, ermäßigt acht beziehunsgweise vier Euro im Geschäft "Herr Fontane" am Neuruppiner Schulplatz. Das Tagesprogramm und weitere Infos zu der Veranstaltung sind unter www.spirit-netzwerk.de abrufbar. Für das Lagerfeuerkonzert wird extra Eintritt erhoben. Dieser kostet sechs, ermäßigt vier Euro. Die Karten dafür gibt es ebenfalls im "Herr Fontane".