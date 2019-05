Für Werbebanner fehlt das Geld

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) "Die Investitionen in die Infrastruktur in Bad Freienwalde müssen auch in den Ortsteilen ankommen", fordert Petra Lunow, Spitzenkandidatin der Wählergruppe Inselgemeinden, deren Kandidaten nicht auf einer der vielen Plakate an Straßenlaternen zu finden sind.

"Wir gehören keiner Partei an, sind keine Unternehmer mit viel Geld, sondern normale Bürger. Deshalb wird es von uns keine Werbebanner geben", ergänzt Petra Lunow, die um den Wiedereinzug in die Stadtverordnetenversammlung kämpft und Ortsvorsteherin in Hohenwutzen bleiben will. Ihre Mitstreiter sind Ursula Angermann, Ramona Gorski, Dirk Schmückert, ebenfalls Stadtverordneter und Ortsvorsteher von Schiffmühle, Rainer Voggenreiter und Wolfgang Ziesing.

"Ich stimme für jede Investition gleich in welcher Höhe für die Sanierung von Kindergärten und Schulen", sagt Petra Lunow. Auch die Sanierung von Straßen und Gehwegen seien wichtige Pflichtaufgabe. Dafür sollten die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen "Prestigeobjekte des Bürgermeisters" wie die Sanierung der Alten Post oder die Förderung der Pension Luisenhof gestoppt werden. Ferner bleibt die Wählergruppe sich treu, indem sie der Sanierung der Brücke im Zuge der B 158 gegenüber dem Abriss den Vorzug gibt. Petra Lunow spricht sich zudem für die Förderung aller Vereine und für mehr Jugendtreffs aus.

"Wenn wir ein Feuer in Hohenwutzen machen, kommen auch viele Jugendliche aus der Kernstadt zu uns", sagt die Ortsvorsteherin. Dies freue sie einerseits. Aber andererseits stelle sie fest, das die Jugendlichen außer im "Offi" keine Treffpunkte in der Stadt hätten. Auch die Wählergruppe fordert die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge.