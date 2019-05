Barrierefreie Wahllokale in Kernstadt

MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) In der Kernstadt gibt es fünf Wahllokale: Schülerclub der Oberschule, Waldstraße 20a, Fontane-Grundschule, Linsingenstraße 15, Aula im Gymnasium, Am Scheunenberg 1, Stephanus-Treffpunkt, Karl-Marx-Straße 8 sowie Offi, Berliner Straße 75. Zudem ist in jedem Ortsteil ein Wahllokal. Das hat Anja Neumann-Körber, Wahlleiterin der Stadt Bad Freienwalde, mitgeteilt. Die Wahllokale in der Oberschule sowie im Gymnasium seien barrierefrei zu erreichen. Wähler, die im Offi wahlberechtigt sind, haben freie Zufahrt zum Wahl­lokal.

In Bralitz wird kein Ortsbeirat gewählt. "Leider wurde aufgrund eines technischen Fehlers auf die Wahlbenachrichtigungskarten die Ortsbeiratswahl mit aufgedruckt", so Anja Neumann-Körber. Der Termin für die Nachwahl sei indes am 1. September mit der Landtagswahl.

Der Wahlbezirk 12 im Ortsteil Hohensaaten wurde als Stichprobenwahlbezirk für die repräsentative Wahlstatistik zur Europawahl ausgewählt, so die Wahlleiterin. Die Stichprobenwahlbezirke bestimme der Bundeswahlleiter. In repräsentativen Wahlbezirken werden Geschlecht und Geburtsjahr erhoben. Zur Gewinnung der Daten werden Wählerverzeichnisse und Stimmzettel ausgewertet. Sie haben zusätzlich einen Aufdruck nach Geschlecht und Geburtsjahr. Ergebnisse der Wahlstatistik werden im September auf der Internetseite des Bundeswahlleiters veröffentlicht.