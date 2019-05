Wanderausstellung im Seelower Landratsamt

Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) In der Kreisverwaltung gastiert aktuell die Wanderausstellung des Landes-Arbeitsministeriums, die Integrationsangebote für Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsgemeinschaften vorstellt. Es gibt viele Tipps und sieben Biografien zu sehen – stellvertretend für bereits wieder in den Arbeitsmarkt Vermittelter. Auch in Bad Freienwalde und Letschin gab es von 2015 bis 2018 eine auf Freiwilligkeit begleitende Maßnahme. Aktuell läuft der zweite Durchgang mit 73 Teilnehmern. Zu sehen ist die Ausstellung bis 1. Juli zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes.