Ein Traum in Rot und Schwarz

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Das war immer mein Traum – ein Farbkonzept in Schwarz und Rot", sagt Theater-Intendant Matthias Raupach und breitet die Arme in Richtung des Saals aus. "Der neue schwarze Himmel über dem Zuschauerraum erweckt den Eindruck, dass man nicht weiß, wo er aufhört", ergänzt er. Von dem Interieur der alten Kurlichtspiele ist nichts mehr übrig geblieben. Fast nichts, denn die Sitze sind die alten, jedoch aufgepolstert und neu bezogen –­ mit rotem Samt. Die Zuschauer werden nicht mehr darin versinken und sich dem Schlaf hingeben können. "Wir haben die Stützen unten erhöht", erläutert Matthias Raupach. Damit sitzen die Gäste bequem, aber dennoch aufrechter. Eine Reihe Sitze hat das Theater zugunsten einer größeren Bühne eingebüßt. "Wir haben 1,5 Meter dazu bekommen", so Raupach.

266 000 Euro investiert der Ver­­ein Musiktheater Brandenburg in die Spielstätte. 66 000 Euro Eigenmittel musste der Trägerverein aufbringen. Der Zuschuss kommt aus dem Leader-­Programm, Fördermittel der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raums. Das Geld ist jedoch dem Verein nicht einfach überwiesen worden. "Wir müssen in Vorleistung gehen, Rech­nungen auf Heller und Pfennig bezahlen und sie dann einreichen", erläutert Raupach. Deshalb musste der Verein einen Kredit aufnehmen. Wenn die Belege geprüft sind, werden die Ausgaben zu 75 Prozent erstattet. Dies sei ein großer bürokratischer Aufwand, der viel Zeit koste.

"Wir machen zudem viel in Eigenleistung", ergänzt er. Raupach ist sein eigener Planer und Bauleiter. "Ich habe bewiesen, dass wir das Optimale aus den Fördermitteln herausgeholt haben, in dem wir nicht schon einen Großteil des Geldes mit teuren Planungsbüros und Architekten verschwendet haben", so Raupach. "Ich weiß, was ich will und habe es umgesetzt." Deshalb sei er zurzeit täglich im Theater und nahm keine Engagements an. Zuletzt kam der neue Vorhang – fünf mal zwölf Meter roter Samt.

Barrierefreier Zugang

Jetzt laufen die Bauarbeiten draußen weiter. Eine Rampe ermöglicht künftig den barrierefreien Zugang zum Theater. Zugleich wird ein Vordach um das Haus gezogen, damit die Gäste nicht gleich im Regen stehen, wenn sie das Haus verlassen. Der Hof werde gepflastert, kündigte Raupach an. Eröffnung feiert das Theater unter dem neuen Namen zur Premiere der Sommerkomödie am 2. August.