Im Katastrophenwinter auf Heerzug?

René Wernitz

Havelland/Brandenburg (MOZ) Der Thüringer Ludwig Bechstein (1801-1860) war Bibliothekar und Archivar im Hauptberuf. Der Nachwelt bekannt geblieben ist er vornehmlich durch gesammelte Volksmärchen, die er in dicken Büchern veröffentlichte. Weniger bekannt ist das 1853 herausgegebene Deutsche Sagenbuch mit 1.000 Beiträgen. Sage 348 ist für Havelländer durchaus interessant. Überschrieben ist sie mit: "Der Adel der Marken" und führt ins 10. Jahrhundert. Die Sage überrascht mit exklusiven Angaben, die freilich in der Geschichtswissenschaft keinen Widerhall finden.

Die Sage setzt unmittelbar vor Eroberung der slawischen Brandenburg durch den ostfränkischen König Heinrich I. ein. Das ist im Winter 928/929 geschehen, wie es in den Geschichtsbüchern steht. Die Sage macht Stendal zum Aufmarschgebiet des königlichen Heeres. Tatsächlich gab es eine Burg in Stendal, dort, wo heute der Dom steht. Erstmals Erwähnung fand sie Mitte des 12. Jahrhunderts. Laut Wikipedia wird vermutet, dass die Burg schon im zehnten Jahrhundert errichtet wurde.

Mal einen Moment lang angenommen der Heerzug gegen die Brandenburg nahm tatsächlich seinen Ausgang in Stendal, hat es eine weitere Angabe in der Sage so richtig in sich. Denn Heinrich I. soll mit seinem Heer "mitten im Winter über die zugefrorene Elbe" vor Brandenburg gerückt sein. Das ist wahrlich sagenhaft. Denn so schnell friert die Elbe nicht zu. Überliefert ist derweil, dass die Havel gefroren war, die der Brandenburg bis dahin natürlichen Schutz geboten hatte.

Es ist aber durchaus denkbar, dass es tatsächlich derart kalt war, dass die Elbe zu mehr taugte als nur zum Übergang. Womöglich konnte Heinrichs Heer das Eis sogar wie eine Straße nutzen.

Möglich, dass sich der Zusammenfluss von Elbe und Havel zu der Zeit bei Milow befand, vielleicht auch etwas weiter nördlich bei Böhne oder südlich zwischen Döberitz und Pritzerbe. Die Elbe hat bis zum 12. Jahrhundert mehrfach ihren Lauf verändert. Dass sie einst auch durch das Milower Land und an Rathenow vorbei floss, ist belegt.

Bei Pritzerbe hätten dort zugefrorene Havelgewässer den weiteren Vormarsch auf Eis ermöglicht. Vom heutigen Ostufer des Pritzerber Sees (bei Hohenferchesar) sind es über Land nur sechs Kilometer bis zum Ufer des Beetzsees (in Radewege) und auf diesem sechs Kilometer bis zur früheren Burginsel in der Havel, auf der der Brandenburger Dom gebaut wurde. Wie es beim zeitgenössischen Chronisten Widukind von Corvey heißt, habe der König die Burg durch "Hunger, Schwert und Kälte" eingenommen. Er sprach von der Brendanburg - die Ersterwähnung, wegen der es 1929 in der Stadt Brandenburg eine große 1.000-Jahr-Feier gab.

Die weiteren Ereignisse jenes Winters lassen die Vermutung aufkommen, dass Heinrich I. alsbald auf der zugefrorenen Havel wieder zur Elbe und auf ihr weiter nach Süden ans nächste Ziel seines Heerzugs marschiert sein könnte. Dieses lag von der Havelinsel in Brandenburg rund 130 Kilometer Luftlinie entfernt.

Noch im selben Winter sollen die ostfränkischen Truppen eine slawische Burg namens Gana mehrere Tage lang belagert und erobert haben. Diese wird am nur etwa 30 Kilometer langen Fluss Jahna vermutet, der bei Riesa (Sachsen) in die Elbe mündet. Widukind von Corvey überlieferte ein wahres Massaker, das unter den erwachsenen Bewohnern der Burg Gana angerichtet wurde. Nur die Kinder wurden offenbar verschont, allerdings in Gefangenschaft genommen und fortgeführt.

In der Folge soll Heinrich I. sogar noch weiter nach Süden gezogen sein, um auch den böhmischen Fürsten Wenzel zu besiegen. Dessen Burg stand in Prag. Über eine zugefrorene Elbe hätte womöglich Anschluss an die Moldau bestanden, die durch Prag fließt. Belegt ist, dass es der später heilig gesprochene Wenzel (tschechisch: Vaclav) nicht auf ein Blutbad ankommen ließ und sich Heinrich I. unterwarf.

Die Überlieferungen vermitteln den Eindruck, dass der ostfränkische Heerzug gegen slawische Stämme binnen eines Winters erfolgte. Nicht ausgeschlossen, dass die Geschichte beim überlieferten Jahr etwas hinkt. Zumindest verweist die zur 1.000-Jahr-Feier erschienene Brandenburger Chronik auf Folgendes: "Die Zeit der ersten Eroberung Brandenburgs festzustellen, ist nicht ganz leicht, da die Angaben der Chronisten schwanken und die Hauptquelle, der sächsische Geschichtsschreiber Widukind von Corvey, keine genaue Zeitangabe macht. Doch ist neuerdings ziemliche Übereinstimmung darüber erzielt, dass die Ereignisse in die Zeit von 928 bis 929 zu setzen sind." So schrieb es der Autor der Chronik, Prof. Otto Tschirch. Gefeiert wurde 1929.

Wenn die Elbe damals Eis trug, dann war sie von ihrer Nordsee-Mündung ausgehend zugefroren. Ausgerechnet im Brandenburger Jubiläumswinter 1928/1929 war das der Fall. Es war ein Rekordwinter mit Tiefsttemperaturen bis zu 42 Grad unter Null, wie es auf www.volksstimme.de heißt. Bei Tiefsttemperaturen um 30 Grad unter Null war im Winter 1962/63 die Elbe letztmals in Dresden gefroren - immerhin 35 Tage lang, wie es sich auf www.saechsische.de erschließt. Titel des Beitrags vom März 2018: "Als die Elbe zugefroren war".

Auf lhw.sachsen-anhalt.de findet sich ein PDF-Dokument mit dem Titel "Die Elbe im Raum Magdeburg". Darin wird auch über die Eisverhältnisse berichtet. Demnach ist die Elbe ein Fluss, der bei lang anhaltendem Frost schnell zur Bildung von Treibeis und Eisstand neigt. Für den deutschen Abschnitt der Elbe ist charakteristisch, dass die Eisbildung mit Treibeis einsetzt und bei viel Frost eine Verstärkung des Treibeises und ein Zusammenschieben der Eisschollen erfolgt - bis sich über die gesamte Flussbreite eine geschlossene Eisdecke gebildet hat." Das werde als Eisstand bezeichnet. Bis in das 20. Jahrhundert hinein habe es Eisstand oft über die gesamte Strecke der deutschen Elbe bis in das tschechische Gebiet hinein gegeben, letztmalig im März 1963.

Dann setzte das Tauwetter ein, das laut Wikipedia-Beitrag den Winter 1962/63 und eine dreimonatige Frostperiode in Mitteleuropa beendete. Es war aber kein Rekordwinter des 20. Jahrhunderts. Auch der Winter 1928/29 war noch schlimmer.

Es könnte ebenso sibirisch kalt gewesen sein, als der ostfränkische König auf Eroberungszug gegangen war. Für 928/929 ist allerdings kein Extremwinter überliefert. Sehr wohl aber für 927/928. Byzantinische Quellen sprechen von einem Katastrophenwinter. Wenn dem wirklich so gewesen sollte, hätten die Brandenburger vielleicht ein Jahr zu spät gefeiert. Die Tausend-Jahr-Party hätte schon 1928 steigen müssen.