Sandra Euent

Havelland (MOZ) Nachdem in den vergangenen Wochen auch im Havelland große Mengen Asbest gefunden worden sind, u.a. im Wald bei Klein Behnitz, bitten Landkreis und die Stadt Nauen die Bevölkerung um Mithilfe. Während das Landeskriminalamt weiter ermittelt, sei es wichtig, weitere Fundorte auszumachen. Bis Montag wurden bereits sechs verschiedene Ablageorte von gefährlichen Abfällen gemeldet. Laut LKA handele es sich dabei um Asbest und Dachpappen in sogenannten Big Bags, die aussehen wie ein großer Sack oder eine große Tasche mit Schlaufen. Neben Ablageorten sind auch Hinweise und Informationen zu Sanierungen großer Dachflächen und natürlich zu eventuellen Tatvorgängen gesucht.

Hinweise können unter 03321/403-5438 oder per E-Mail an abfall-bodenschutz@havelland.de abgegeben werden. Ebenso können Anzeigen im Nauener Bürgerbüro erstattet werden (Mo. 7 bis12 Uhr, Di. und Do. 8 bis 18 Uhr (durchgehend), Fr. 8 bis 12 Uhr und jeden 1. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr; Telefon: 03321/408285).