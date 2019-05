Toilette am Waldrand gesprengt

Jürgen Liebezeit

Borgsdorf (MOZ) Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag eine Miettoilette in Borgsdorf gesprengt. Das mobile WC stand in der Bergfelder Chausseestraße am Waldrand. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Nähere Angaben zum Hergang machte sie nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf 2 000.Euro. Die betroffene Firma "TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme GmbH" aus Dallgow-Döberitz ist nach eigenen Angaben häufiger von solchen Zerstörungen betroffen.