Gäste nutzen kapitale Fehler eiskalt aus

Ernst Lieske

Joachimsthal (MOZ) Zu Beginn der Partie in der Landesklasse Nord gab es Chancen auf beiden Seiten. Benjamin Borkowski scheiterte am BBC-Torwart Christian Mimietz und Rolf Nahrath fand im Schorfheider Torwart Fabian Schröder seinen Meister (4./11.). Das 1:0 für Birkenwerder fiel drei Minuten später. Denis Dombert wurde im Strafraum zu Fall gebracht, Ron Hass verwandelte den Foulstrafstoß zur Führung.

Joachimsthals Sturmspitzen Dennes Giernoth und Moritz Fedder blieben diesmal stumpf, der finale Pass konnte nicht gespielt werden. Borkowski versuchte es aus der Distanz, doch er scheiterte ebenso wie Fedder am Torwart der Gäste. Kenny Seidel war treffsicherer, sein Schuss landete zum 1:1 im Netz (39.). Doch wie gewonnen, so zerronnen – ein harmloser Freistoß fast von der Mittellinie in den Strafraum konnte nicht abgewehrt werden, Ron Hass nutzte den kapitalen Fehler und drückte den Ball zum 2:1 über die Linie (45.).

Kurz nach dem Wiederbeginn die Vorentscheidung. Hass wurde nicht energisch genug attackiert und traf zum 3:1 (49.).

Joachimsthal wollte ein Heimdebakel vermeiden. Doch weder Sebastian Temma noch Phillip Wrensch konnten verkürzen. Auch das Quäntchen Glück fehlte den Joachimsthalern, René Runge und Borkowski scheiterten knapp. Birkenwerder machte es besser, Hass konnte erneut nicht gestellt werden, den Pass von Andy Lehmann erlief er sich und vollendete zum 4:1.

"Es waren wieder individuelle Fehler, die uns auf die Verliererstraße gebracht haben", ärgerte sich Joachimsthals Trainer Sven von Pruschak.