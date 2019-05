Wandtresor aus Gaststätte gestohlen

Anja Hamm

Schwante (MOZ) Aus einer Schwanter Gaststätte haben Einbrecher einen Wandtresor entwendet. Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Dienstag mitteilte, hatten sich die noch unbekannten Täter am Montagabend durch ein Seitenfenster Zutritt zum Gebäude verschafft. Der an der Wand befestigte Tresor wurde mitgenommen. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 7 000 Euro. Wie viel Bargeld im Wandtresor lag, dazu wolle die Polizei keine Angaben machen, teilte Ariane Feierbach mit. Kriminaltechniker haben vor Ort Spuren gesichert.