Gefragte Vielseitigkeit

Noch drei Wettkämpfe im Aquarium im Jahr 2019

Drei feste Wettkampftermine haben die Schwedter Schwimmer in ihrem Aquarium-Sportbad bislang für 2019 fest im Kalender fixiert: Am 28. September wird es einen Pokalwettkampf geben, am 2 und 3. November ist die SSV PCK erneut Ausrichter der Kurzbahn-Landesmeisterschaften in der Oderstadt. Schließlich geht es beim traditionellen Nikolausschwimmfest am 7. Dezember um gute Zeiten und Platzierungen.⇥cme