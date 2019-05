Eine typische Nullnummer

Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Ein Spitzenspiel war die Paarung, wenn man nur die Rückrunde zurate zog. Beide Mannschaften hatten sich gegenüber der Hinrunde mächtig gemausert, Petershagen-Eggersdorf war klar den Abstiegsplätzen entflohen, der FSV wurde sogar als Titelaspirant gehandelt. "Ich denke, mit der Niederlage in Blankenburg haben wir diese Chance leider vertan", sagte FSV-Trainer Christian Städing vor dem Spiel. Auch fünf Stammspieler musste er ersetzen. Trotzdem war er guter Dinge: "Wir haben aber auch so eine erstklassige Mannschaft auf dem Platz."

Aller grauen Theorie ein Ende setzen, das war das Ziel der Doppeldörfer. "Es gibt da rechnerisch eine Möglichkeit, dass uns der Abstieg doch noch treffen könnte. Mit einem Sieg wollen wir nun alles klar machen", sagte Blau-Weiß-Cheftrainer Roman Sedlak vor dem Anpfiff auf dem Bernauer Sportplatz.

Der Auftakt der Partie war eher mäßig. Beide Teams wirkten sehr verkrampft. Sie agierten mit recht stabilen Defensivreihen und sehr ruhigem Spielaufbau. Wobei der Gastgeber sich ein leichtes spielerisches Übergewicht verschaffte. Erst in der eigenen Hälfte wurde der Gegner unter Druck gesetzt. So spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Bereich der Mittellinie ab. Einige Mal wurde bei den Gästen Sven Küter mit langem Zuspiel durch Maximilian Traue und Tim Bolte in die Spitze geschickt, doch ohne großen Erfolg. Zweimal war der Bernauer Torhüter Glenn Böhme einen Tick eher am Ball, einmal legte Küter auf Bolte zurück, doch der verzog aus 20 Metern knapp (20.). "Aktionen mit Tempo machen. Traut euch", rief Städing aufs Spielfeld und kommentierte damit genau das Geschehen auf dem Platz. Als Erster setzte Alexander Schadow den Zwischenruf um, doch Blau-Weiß-Schlussmann Florian Rudolph hatte den 15-Meter-Schuss sicher (27.). Auf der anderen Seite startete Küter auf rechts durch, flankte in die Mitte zu Marvin Ghaddar, doch der traf nur das FSV-Außennetz. Kurz vor der Pause tanzte der Bernauer Justin Pehl an der Torauslinie drei Spieler aus, doch Phillip Wannke konnte das Zuspiel nicht verwerten (41.).

Nach dem Wechsel wirkten plötzlich die Bernauer sehr unsicher. Der Ball lief vorwiegend nun in den Reihen der Gäste. Ein erstes Achtungszeichen setzte Maurice Ulm, der aus vollem Lauf aus 20 Metern abzog. Knapp strich das Leder neben den Pfosten (57.). Auf der Gegenseite musste sich Torhüter Glenn Böhme bei einem Schuss vom völlig freistehenden Küter strecken. Mit der Fußspitze lenkte er den Ball zur Ecke. Für Bernau verzog Milos Savkovic mit dem Kopf knapp (64.) und nach einem abgefälschten Schuss von Marinko Becke wollten alle Bernauer ein Handspiel der Gäste in deren Sechzehner gesehen haben. Nach Rücksprache mit seinem Assistenten gab der gut leitende Schiedsrichter Sven Frericks Ecke (74.).

Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte von Roger Sobotta sah schon wie eine sichere Beute der Bernauer aus. Doch plötzlich zog Thorben Schöffel an der Strafraumgrenze zurück, anstatt das Leder mit dem Kopf anzunehmen. Hinter ihm nahm Küter das unverhoffte Geschenk an, zog aus etwa zehn Metern flach ab und lief anschließend jubelnd über das 1:0 zu seinen Mitspielern (77.). "Das hat man doch auf dem ganzen Platz gehört, dass unser Torwart – Thorben, ich habe ihn – gerufen hat. Daraufhin ist Schöffel nicht mehr zum Ball gegangen. Wenn er so etwas ruft, muss er den Ball haben. Ein klarer Torwartfehler", erklärte Städing später.

Auf dem Platz hatten bis zum Abpfiff die Gäste eher das 2:0 auf dem Fuß, als die Bernauer, trotz Bemühens, den Ausgleich.

"Das war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Durch einen individuellen Fehler haben wir das Spiel doch noch verloren. Savkowic hatte sogar die Führung auf dem Fuß. Das ist schon bitter und blöd", sagte Städing nach dem Abpfiff. Fast wie abgesprochen äußerte sich Sedlak: "Es sah alles schon nach einer Nullnummer aus, dann kam es doch anders. Ich habe meiner Mannschaft schon vor dem Spiel gesagt, wer den ersten Fehler macht, der verliert. Das nicht wir den gemacht haben, das freut mich sehr."