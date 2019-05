Gestohlenes Auto sichergestellt – Fahrer vorläufig festgenommen

dpa

Frankfurt (Oder) (dpa) Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 12 nahe Frankfurt (Oder) hat die Bundespolizei am Montagabend ein in Berlin gestohlenes Auto sichergestellt.

Der 34-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Demnach kontrollierten die Beamten zusammen mit polnischen Grenzschützern den Wagen an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West. Dabei stellte sich heraus, dass das Auto nur wenige Tage zuvor in Berlin gestohlen wurde - die originalen Berliner Kennzeichen befanden sich noch im Wagen.

Die angebrachten polnischen Kennzeichen waren laut Bundespolizei Totalfälschungen. Außerdem konnte der Fahrer keine Fahrzeugpapiere vorlegen und betrieb das Auto mit einem Nachschlüssel. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.