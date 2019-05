Gastgeber verschießt sogar Elfmeter

Freitagabend-Match gegen Tabellenführer

Spitzenreiter Fortuna Glienicke muss an den letzten drei Spieltagen durchweg auf Reisen gehen und spricht selbst von noch "zwei schweren Brocken" bis zum angestrebten Landesliga-Aufstieg. Dazu zählen die Havelländer auch die Partie am 31. Mai – an jenem Freitagabend werden sie ab 19.30 Uhr in Schönow zu Gast sein. Danach folgen noch die Gastspiele in Wriezen und Joachimsthal.⇥jm