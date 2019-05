Mehrmals nächtliche Vollsperrung auf A 10

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) In der nächsten Woche muss der nördliche Berliner Ring auf Höhe Birkenwerder mehrmals nachts wegen Bauarbeiten gesperrt werden. Es sind weitere Arbeiten an der Bahnbrücke geplant. Drei 30-minütige Verkehrsunterbrechungen sind Richtung Dreieck Pankow in der Nacht zu Mittwoch (vom 21. auf den 22. Mai) zwischen 22 Uhr und 4 Uhr angesetzt, drei weitere in Richtung Hamburg in der Nacht zu Donnerstag (vom 22. auf den 23. Mai), ebenfalls zwischen 22 Uhr und 4 Uhr.