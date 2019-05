MOZ

Neuendorf im Sande (MOZ) Autodiebe haben in der Nacht zu Dienstag in der Region ihr Unwesen getrieben.

In Neuendorf im Sande entwendeten die Täter einen Volkswagen aus der Alten Dorfstraße, meldete die Polizei. Dem Eigentümer entstand ein Schaden von 10 000 Euro.

In Storkow stahlen Unbekannte einen Ford, der in der Uhlandstraße abgestellt worden war. Schaden diesmal: 45 000 Euro. In beiden Fällen wurde die Fahndung eingeleitet.