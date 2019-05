Kind aus dem Fenster gestürzt

Sandra Euent

Brieselang (MOZ) Etwa vier Meter tief in den Garten stürzte ein fünfjähriges Mädchen am Montagabend in Brieselang. Es hatte mit seinem Geschwisterchen gespielt und in einem unbeobachteten Moment einen Hocker am zum Lüften geöffneten Fenster erklommen, verlor dort den Halt und stürzte hinaus. Das Mädchen verletzte sich im Kopf- und Gesichtsbereich, verlor aber nicht das Bewusstsein. Sie wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Berlin geflogen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorgepflicht auf.