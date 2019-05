Neubau der Planebrücke bis Ende 2021

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Der Neubau der Planebrücke ist die kurzfristige Lösung, die Errichtung einer Bahnüberführung das langfristige Ziel – das verkündete Oberbürgermeister Steffen Scheller bei einem Vor-Ort-Termin. "Die Brücke hat keine Prüfung mehr und ist mit ihrem Querschnitt kein sicherer Übergang", so Scheller.

Aus dem spitzen Winkel, in dem die Straße auf den Bahnübergang trifft, soll mit dem Neubau bestenfalls ein neunzig Grad Winkel werden. Dafür ist die Verlagerung eines Teils der Fahrbahn in Richtung des Umweltschutzgebiets nötig. Rund 500 Quadratmeter sind betroffen. Bis Ende dieses Jahres sollen Kartierungen zur Umweltverträglichkeit vorgenommen werden. Im Frühjahr 2020 könnten dann die Ausschreibungen starten, der Bau im vierten Quartal 2020 beginnen. Geplant ist etwa ein Jahr Bauzeit, sodass die Fertigstellung Ende 2021 erfolgt. Ein Radweg auf beiden Seiten ist ebenfalls geplant. Kostenpunkt gesamt: ca. 3 Millionen Euro. "Da wir hier die Möglichkeit haben, viel abseits der Strecke zu bauen, wäre aber nur eine kurzzeitige Sperrung des Bahnübergangs nötig", erklärte Peter Reck, Brückenverantwortlicher der Stadt.

Teilweise in den gleichen Zeitraum fallen auch Baumaßnahmen an der B102. Die Baulast trägt zwar der Landesbetrieb für Straßenwesen, doch ist die Stadt Brandenburg finanziell beteiligt. 3,5 Millionen Euro gibt sie für die Sanierung der B102 von der Quenzbrücke bis zum Altstadt-Bahnhof dazu. Die Bauarbeiten, so äußert sich Peter Reck, würden wohl in die Jahre 2020/21 fallen. Aus dem Havelland kommende sollten dann Brandenburg besser umfahren. Zwar werden dann wohl noch nicht die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke der Umgehungsstraße B1 und B102 Richtung Schmerzke vorgenommen. Doch hier besteht heute bereits eine einspurige Verkehrsführung in jede Richtung.

Entwarnung konnte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Brandenburg geben. Von Westen her gibt es lediglich für den Schwerlastverkehr Einschränkungen. Die Quenzbrücke wird aber nicht in den kommenden Jahren angefasst. Über die B1 gelangt man hier als Pkw-Fahrer noch ohne Baustelle in die Stadt. Sven Brücker, Sachbearbeiter für Brücken beim WSA weiß aber um die Tragwerkprobleme. Der Ersatzbau der Brücke ist in die mittel-und langfristige Planung eingeschrieben. Bis zu 15 Jahre kann die Umsetzung noch dauern.