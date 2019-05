3 x "Lichtblick", 3 x kurzweilige Unterhaltung

Simone Weber

Rathenow "Wenn der Nachbar dreimal klingelt", dann fragt er meist nach etwas Zucker oder einem von der Post abgegebenen Paket. Doch was geschieht eigentlich hinter den Türen? In drei boulevardesken Kurzstücken ließ das Theater "Lichtblick" die rund 450 Zuschauer im ausverkauften Theatersaal im Kulturzentrum hinter die Türen von drei Wohnungen blicken.

In "Mary und Mike" des Autors Lukas Bühler trifft Mieterin Mary (Marleen Uebe) eines Morgens einen fremden Mann, schlafend auf ihrem Sofa. Es stellt sich heraus, dass Gewohnheitsverbrecher "Messer-Mike" (Anja Bürger) ein ehemaliger Klassenkamerad von Mary ist, dem sie schon damals nicht abgeneigt war. Mike hat sich zufällig in Marys Wohnung, unweit der Bank, die er am Vorabend überfallen hatte, versteckt. Doch als nicht nur die Polizisten Bruno Hösle (Stefan Schulz-Raupach) und Eugen Schmutz (Maria Kusay), sondern auch die Reinemachfrau Frau Biondi (Nannett Strehmel) und die Diakonie-Schwester Elisabeth (Emely Strehmel) auftauchen, kommt es zu einigen ungewollten aber ebenso erheiternden Verwicklungen. Zur Freude des Publikums, das nach 55 Minuten sehr erheitert in die Pause geschickt wurde.

In "Drei Männer im Schrank" möchte Reinfried Zuhm (Jan Bremges) eigentlich nur seine Eigentumswohnung verkaufen. Doch als im Büro von Immobilienmaklerin Herta Feldmann (Franziska Rahn) unerwartet Reinfrieds Ehefrau auftaucht, die ihm nie Ruhe lässt, will er sich im Kleiderschrank des Büros verstecken. Doch im Schrank sind schon andere Männer, jeder aus seinem ganz eigenen Grund. In einem Happy End klärt sich nach 30 Minuten alles auf.

"Was wird bloß aus der Silberhochzeit", wird im dritten Stück gefragt. In Maya Gmürs Stück geht es um Verwicklungen in der Wohnung von Anna Huber (Dörte Radicke) und ihrem Ehemann Max (Stefan Schulz-Raupach) sowie einer "gewissen" Dame, mit zunächst ungeklärter Absicht. Nach 40 Minuten kann Max alle Missverständnisse aufklären und auch hier kommt es noch zum Happy End und die Silberhochzeit kann kommen.

"Schön gemacht", "Wunderbar", War wirklich sehr geil", hieß es zum Schlussapplaus in den Reihen der Zuschauer, die sich durch die drei Stücke mit viel Situationskomik und nahezu pausenlosem Lachen sehr kurzweilig unterhalten fühlten. Die Schauspieler konnten sich innerhalb einer Vorstellung von verschiedenen Seiten zeigen und man spürte ihre Spielfreude.

"Wir wollten schon immer mal so ein Stückpotpouri bekannter Theaterautoren spielen", erklärt "Lichtblick"-Chef Stefan Schulz-Raupach, der die bisherigen Erwachsenenstücke immer wieder schrieb und sich dabei als Grundidee auch von Theaterklassikern inspirieren ließ. "Wir haben den drei Stücken einen spielerischen Rahmen gegeben, indem wir sie in ein Haus in Rathenow gepackt haben und durch eine eigene Rahmenhandlung verbunden haben. Diese eigene Note zu setzen, war uns wichtig." Und so war auch Platz für Anspielungen mit Lokalkolorit, die das Publikum immer besonders erheiterten.

Auf "Wenn der Nachbar dreimal klingelt" können sich alle noch einmal zur Open-Air-Aufführung am Rathenower Wasersportgelände am 24. August freuen.