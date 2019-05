Concordia lässt nicht nach

Edgar Nemschok

Müllrose (MOZ) Auch am 27. Spieltag der Landesklasse Ost ließen die Fußballer des FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf in ihren Angriffsbemühungen nicht nach. Sie stehen als Meister fest und bereiten auch als Aufsteiger in die Landesliga schon langsam die neue Saison vor.

Doch die Männer um Trainer Dennis Schulz haben den Feiermodus erst einmal abgelegt und wollen nun auch die Saison mit guten Leistungen beenden. Beim Müllroser SV hat das sehr gut geklappt. 6:1 hieß es am Ende der Partie, was für den Gastgeber die zehnte Saisonniederlage bedeutete. Concordia hat nach dem 23. Sieg im 27. Spiel nun auch die Marke von 100 erzielten Treffern überschritten. Das 100. Saisontor schoss Max Nürbchen.

Zunächst stand Jonas Ehm im Mittelpunkt, der in der 14. Spielminute den Führungstreffer besiegelte. Die praktisch einzig echte Torchance der Müllroser nutzte Paul Herrmann, als er einen Strafstoß verwandelte. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Ehm in diesem Spiel (37.). Bei diesem Spielstand wurden auch die Seiten gewechselt.

Die Concordia baute die Führung im weiteren Verlauf aus. Ehm schoss in der 56. Minute sein drittes Tor. Max Nürbchen (61.) und Tobias Opitz (71.) trafen ins Schwarze und sorgten damit für klare Verhältnisse.

Matthias Reichelt gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf (90.). Er traf per Freistoß direkt ins Müllroser Tor. Der Tabellenprimus überrannte den Müllroser SV förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Auch Vereins-Chef Christian Hiob lobte seine Mannschaft in höchsten Tönen. "Es ist schon etwas Besonderes. Eigentlich ist schon alles entschieden und trotzdem sind die Männer immer noch hoch motiviert. Wir wollen die Saison natürlich ungeschlagen beenden."