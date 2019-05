Wahlkreis 1: Unvollständiger Stimmzettel verschickt

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Wie am Montagabend bekannt wurde, gab es bei den bereits versandten Stimmzetteln der Falkenseer Briefwähler im Wahlkreis 1 zur SVV einen Fehler. Die Liste der Bewerber war durch einen Übermittlungsfehler unvollständig. Nicht mit abgedruckt wurde Dieter Brüggemann, der für die CDU in Wahlkreis 1 für die SVV in Falkensee kandidiert. Durch das Fehlen standen nur 45 Bewerber auf dem Stimmzettel (insgesamt kandidieren 176 Bewerber um die Plätze in der SVV). Bürgermeister Heiko Müller (SPD) als Wahlbehörde hat über den Fehler auf der Sitzung der Stadtverordneten am 20. Mai informiert. Aktuell prüfen Wahlleitung und Wahlbehörde der Stadt die erforderlichen durchzuführenden Maßnahmen, um die Gültigkeit der Wahl zur SVV am 26. Mai zu gewährleisten.