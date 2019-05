Ahrensfelde holt Remis in Babelsberg

Britta Gallrein

Ahrensfelde (MOZ) Beim Tabellenvierten der Fußball Landesliga Nord, Fortuna Babelsberg, musste Grün Weiss Ahrensfelde am Wochenende ran. Für die Ahrensfelder (52 Punkte) ist jeder Punkt wichtig, denn als Zweiter der Liga haben sie noch eine kleine Chance auf den Aufstieg. Falls es drei Aufsteiger aus der Landesliga geben sollte, würde für die Randberliner der direkte Punkt-Vergleich mit dem Zweiten der Süd-Staffel zählen – momentan wäre das die SG Großziethen mit 49 Punkten.

Doch gegen Babelsberg kamen die Ahrensfelder in der ersten Hälfte nur schwer in Tritt. Der Plan des Trainergespanns Sven Orbanke und Jürgen Beyer, aus der Konterstellung heraus Druck nach vorne zu entwickeln, ging nicht auf. Fortuna agierte viel mit langen Bällen und umspielte so die Ahrensfelder Abwehr. Das 1:0 fiel bereits in der 13. Minute. Ahrensfeldes Alexander Kaatz rutschte weg, sein Gegenspieler Georg Müller hatte damit freie Bahn zum Tor. Seinen ersten Schuss konnte Keeper Tim Reuter noch abwehren, doch den Nachschuss verwandelte Müller.

Sven Orbanke stellte die Taktik um und ließ jetzt früher angreifen, den Gegner schon im Spielaufbau stören. Das gelang immer besser, vor allem auch in der zweiten Halbzeit, als sich die Gäste aus dem Barnim immer mehr Chancen erspielten. Nach einem schön in den Strafraum gezogenen Freistoß von Foday Darboe lief Martin Haustein mustergültig ein und köpfte den Ball zum 1:1 ins Tor (67.)

Die Chancen waren da. Florian Redder hatte eine der größten, als er alleine vor dem Babelsberger Keeper auftauchte, doch statt sich in Ruhe die Ecke auszugucken, verzog er den Schuss.

"Wir hätten in der zweiten Hälfte eigentlich das 3:1 oder sogar 4:1 erzielen müssen", so das Fazit von Trainer Sven Orbanke. "Aber ich bin nicht unzufrieden, wir können mit dem Remis leben, zumal mit Vladimir Pestov, Marc-Nelson Grzyb, Thomas Illig und Daniel Liesche wichtige Stammspieler fehlten."

Auf die Ahrensfelder wartet mit den Spielen gegen den SV Babelsberg II (12. Tabellenplatz/31 Punkte), FC Hennigsdorf (10./36) und im letzten Heimspiel gegen den FC Schwedt (3./41) ein schweres Restprogramm. "Wir wollen aber die 60-Punkte-Marke unbedingt erreichen", gibt Orbanke das Ziel vor.