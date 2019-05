Reichlich Chancen nicht genutzt

Dirk Schaal

Britz (MOZ) Bleibt es bei der Konstellation, dass nur zwei Mannschaften die Landesklasse Nord verlassen müssen, dann war der Punkt für Britz der Schritt zum Klassenerhalt. Ansonsten war der eine Zähler zu wenig gegen einen Kontrahenten um den Klassenerhalt. "Ich denke, wir haben eine richtig gute Vorstellung gezeigt und doch zwei Punkte verschenkt, die noch wichtig sein könnten", urteilte Fortuna-Trainer Enrico Jürgens nach der Partie.

Nachdem sich beide zu Beginn des Spiels im Mittelfeld abgetastet hatten, ging es in der Partie munter los. Jedoch war der Ball meist in Richtung Borgsdorfer Tor unterwegs. Dass Britz auch den Abschluss suchte, das untermaute Patrick Kirsten mit seinem Schuss in der 11. Minute, der jedoch nur das Außennetz touchierte. Ein Grund für die Britzer Torlosigkeit war auch der Borgsdorfer Schlussmann Michael Kleeblatt, der mit tollen Paraden seine Mannschaft im Spiel hielt.

Gefährlich wurde es, wenn Britz schnell über die Flügel spielte. Eric Klein bereitete auf rechts vor, flankte in die Mitte vors Tor, Maximilian Roch flog in den Ball und vollendete per Kopf zum 1:0 (15. Minute). Da war auch der gute Kleeblatt machtlos. Waren die Britzer schon in der Halbzeitpause? Zumindest waren sie nicht mehr voll bei der Sache im eigenen Sechzehner und ließen Sofiane Benbrahim am langen Pfosten zum Ausgleich einschieben (45.).

Nach dem Wechsel das gleiche Spiel: Britz war am Zug. Nach schnellem Flügelspiel von Roch vollendete diesmal Kirsten, 2:1 (53.). Der Schreck bei Fortuna war groß, als Dirk Warnke zum erneuten Ausgleich traf (72.). Da half auch die Gelb-Rote-Karte von Benbrahim wegen Meckerns nicht (74.), Britz erzielte kein Tor mehr bis Spielende.