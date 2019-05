Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Werkzeug im Wert von 2000 Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag aus einem Kleintransporter gestohlen.

Das Fahrzeug war von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, in der Straße Zum Lindwall in Karutzhöhe abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Die Täter entwendeten einen Stemmhammer der Marke Makita und einen Fugenschneider der Marke Stihl. Die Polizei sicherte am Transporter Spuren und setzte die Werkzeuge auf die Fahndungsliste.