Thomas Höppner steigt auf

Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Der Amtsausschuss von Seelow-Land hat in seiner letzten Sitzung der Wahlperiode gleich zwei Beschlüsse gefasst, die die Feuerwehr betreffen. Einstimmig wurde befürwortet, dass Thomas Höppner dritter stellvertretenden Amtswehrführer wird. Die Bestellung gilt ab 1. Juni und für sechs Jahre. Die Amtswehrführung, die Führungskräfte der Wehren und der Kreisbrandmeister hatten einen weiteren stellvertretenden Amtswehrführer befürwortet, um die umfangreichen Aufgaben organisiert zu verteilen. "Da Fred Jakob zum 30. April 2017 seine Amtszeit beendet hat, soll nun nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zum Leiter einer Feuerwehr und zum Verbandsführer, Thomas Höppner aus der Freiwilligen Feuerwehr Dolgelin als 3. stellvertretender Amtswehrführer eingesetzt werden", hieß es in der Sitzung. Thomas Höppner arbeite bereits seit zwei Jahren aktiv als kommissarisches Mitglied in der Amtswehrführung mit und berate die Verwaltung. Da er alle rechtlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt, wurde seine Bestellung ab 1. Juni für 6 Jahre vom Amtsausschuss befürwortet.

Übergreifender Koordinator

Darüber hinaus beschloss das Gremium eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur interkommunalen Feuerwehrkoordination. Gemeint ist die Stelle des Feuerwehrkoordinators zwischen der Stadt Seelow, der Gemeinde Letschin sowie den Ämtern Golzow, Lebus und Seelow-Land. "Die Stelle ist unbefristet für 30 Wochenstunden mit Andreas Fröhlich zu besetzen", hieß es. Die personalrechtlichen Angelegenheiten übernimmt Seelow, die Kosten teilen sich die Kooperationspartner. Die Vereinbarung tritt rückwirkend zum 1. Januar in Kraft und gilt unbefristet. Die Amtswehrführung von Seelow-Land wird im Frühjahr 2020 die Kooperation neu bewerten.