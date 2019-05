Im Juli ziehen die ersten Mieter ein

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die Fußbodenheizung funktioniert schon mal. Als sich Steffen Luftmann und Katja Böhm am Dienstag in ihrer neuen Wohnung in Kremmen umsehen, ist es nicht nur draußen schwül. Die Dreizimmerwohnung an der Ecke Ruppiner Chaussee und Gerhard-Henniger-Straße ist warm. Am 1. Juli kann das junge Paar aus Beetz einziehen. Wie elf weitere Mietparteien. Die Woba investierte 1,4 Millionen Euro in den Neubau.

"Wir brauchen einfach mehr Platz", sagt Katja Böhm. Die 28-Jährige streichelt ihren Bauch. Die Geste ist eindeutig: Sie ist schwanger. Und das Schicksal spielte ihr ein weiteres Mal in die Hände: Der eigentliche Mieter der Wohnung ist kurzfristig abgesprungen. Die OP-Schwester und ihr Freund sprangen sofort ein. Der Balkon hat das Paar überzeugt. "Das hat man nicht überall", sagt sie. "Es hat einfach gepasst", sagt er, während er in der künftigen Küche Maß nimmt.

Woba-Chef: "Bau lief glatt"

Im Neubau hat das Paar zudem eine Einkaufsmöglichkeit direkt vor der Tür. "Und in der Stadt ist einfach mehr los", sagt sie. Steffen Luftmann kennt das. Der im Dienstleitungsgewerbe tätige 29-Jährige kommt ursprünglich aus Oranienburg. Katja Böhm jedoch ist Landleben gewöhnt, stammt sie doch aus Vehlefanz.

Die Vorzüge des Neubaus kennt Woba-Geschäftsführer Eckhard Kuhn alle. So haben Steffen Luftmann und Katja Böhm ein Fenster in der Küche. Andere, im Haus innen liegende Wohnungen dafür eine Durchreiche zum Wohnzimmer. Entlüftungsanlagen sind überall vorhanden, so Eckhard Kuhn.

Der Bau lief bisher glatt, sagt er. Im April 2018 ging es los. "Nur die Handwerksbetriebe haben etwas länger gebraucht als ich dachte", sagt er. Letzte Handgriffe müssen in den nächsten Wochen erledigt werden. Die Terrassen der barrierefreien Wohnungen in der untersten Etage bekommen Stabgitterzäune, die Balkone darüber ihre Umrandungen. Fahrradständer werden installiert, die Abstellräume wie auch die komplette Außenanlage samt Sitzgelegenheit für alle Mieter fertiggestellt.

Im Haus selbst stehen weitere Arbeiten an. Die Geländer der Treppen sind zu befestigen. Die Fußböden in einem der zwei Aufgänge fehlen noch. Elektriker und Fliesenleger müssen ebenfalls ran. Bis Mitte Juni sollen die Treppenaufgänge komplett fertig sein. Der Zeitplan sieht gut aus, sagt Eckhard Kuhn.

780 Quadratmeter hat der Neubau. Zwei der zwölf Wohnungen sind noch frei. "Die Mieter sind kurzfristig abgesprungen." Kuhn macht sich keine Sorgen. Die Lücke werde sich schnell füllen. Der Bedarf, besonders an Zwei- und Dreizimmer-Wohnungen, ist groß. Das weiß auch Bürgermeister Sebastian Busse (CDU), der sich am Dienstag mit umsieht.

Deshalb bleibt es nicht bei dem Neubau in Kremmen. Schräg gegenüber – zur Bahnseite raus – soll ein weiteres Mehrfamiliengebäude für ebenfalls zwölf Mietparteien entstehen. Es bestehe laut Kuhn ein großes Interesse daran, ein identisches Gebäude zu errichten. "Das Projekt muss noch durch unseren Aufsichtsrat gehen", so der Woba-Chef. "Wir wollen aber möglichst bald anfangen." Das Startkapital sei vorhanden. Gingen Stadt und Woba beim aktuellen Bau von Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus, wurden es am Ende 100 000 Euro weniger. "Das Geld können wir gleich wieder investieren", sagt Eckhard Kuhn.