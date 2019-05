Auch Gestik und Mimik zählen

MOZ

Lieberose (MOZ) In der Lieberoser Comenius-Grundschule sind Schüler im Wettstreit der Rezitatoren gegeneinander angetreten. Die Veranstaltung sei an der Lieberoser Schule schon zur "schönen Tradition" geworden", berichtet Deutschlehrerin Siegrid Jakobitz. Organisiert wurde der Wettstreit vom Hort der Schule.

Im Gegensatz zum Vorlesetag ging es beim Rezitatorenwettstreit in Lieberose um den Vortrag von Gedichten. Die hatten sich die Teilnehmer selbst ausgesucht.

Nachdem alle Klassen vorher ihre drei besten Rezitatoren gekürt hatten, traten diese dann in der Aula zum Schulwettbewerb an. Aus den acht Klassen wurden 26 Teilnehmer gemeldet, aus denen die Jury nun jeweils die drei Besten der einzelnen Klassenstufen ermitteln durfte. "Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Gudrun Kotzan, einer ehemaligen Lehrerin, Annette Pötschick und Cornelia Große als Vertreter des Hortes", so Schulleiterin Adelheid Schauer. Der Jury sei es schwer gefallen, bei der bunten Auswahl der in diesem Jahr vor allem auch langen und anspruchsvollen Gedichte die Gewinner zu ermitteln. Vorgetragen wurden die Gedichte auswendig. Dabei achtete die Jury nicht nur auf Fehlerfreiheit, sondern auch auf Betonung, Gestik und Mimik der Vortragenden.

Zu den Siegern, die mit einer Urkunde und mit einem Buch ausgezeichnet werden konnten, gehörten:

Klassenstufe 1/2: 1. Platz Jasmin Krüger (2A), 2. Platz Lexi Steingroß (2B), 3. Platz Dean Dahlitz (1) und Elsa Behrendt (2B);

Klassenstufe 3/4: 1. Platz Frieda Becker und Nele Becker (4), 2. Platz Leni Dippel und Mariella Sieczka (3), 3. Platz Mayra Hopsch (3);

Klassenstufe 5/6: 1. Platz Ben Simon (5A), 2. Platz Lennart Duwe (5B) und Hanna Bramburger (5A), 3. Platz Anika Bramburger (5A).