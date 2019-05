Zeit für neue Vertreter der Gemeinde

Nadja Voigt

Neulewin (MOZ) 30 Jahre ist Olaf Wennicke Gemeindevertreter. Mit 24 trat er das erste Mal an und wurde dann immer wieder gewählt. Nun wird er sich nicht mehr zur Wahl stellen. "Die Zeit ist reif für neue Mitglieder in der Gemeindevertretung", findet Wennicke. Ihnen wünscht er ein glückliches Händchen bei den bevorstehenden Aufgaben.

Leichter ist es in den zurückliegenden Jahren für den Gemeinderat nicht geworden, weiß er aus Erfahrung. Und dabei waren schon die Anfangsjahre schwierig, blickt der Neulewiner zurück. "Wir hatten keinerlei Erfahrung im Umgang mit kommunaler Selbstverwaltung." Die ersten Sitzungen nach der Wende hätten oft bis nach Mitternacht gedauert, und die Themen waren komplex: Schule, Kindergarten, Infrastruktur, Personalwesen. "Das hat alles nach einer höheren Verwaltung gerufen", sagt Wennicke.

Sachlichkeit war immer wichtig

Als Tiefpunkt in seiner Zeit im Dorfparlament – in den 1990er-­Jahren war er auch Ortsvorsteher von Neulewin – bezeichnet er die Schließung des Schulstandortes. Ein weiterer tiefer Einschnitt war die Gemeindegebietsreform, von der Olaf Wennicke aber sagt: "Wir haben uns zusammengerauft." Dass ihn der Bürgermeister oft als Oppositionsführer bezeichnet hat, er nimmt es als Kompliment: "Mir war eine sachliche Argumentation immer wichtig." Auch beim Thema Windkraft. Vehement hat sich Wennicke gegen die Mühlen eingesetzt. "Da war ich ein absoluter Gegner." Und fühlt sich, weil kaum eine Gemeinde wenigstens finanziell etwas davon hat, in seiner Meinung bestätigt.

Die Finanzen der Gemeinde waren es auch, die Neulewin vieles versagt haben. "Und dennoch haben wir Dank der Engagierten, der Vereine und der Gewerbetreibenden vieles auf die Beine gestellt. Und Dank der Mitarbeiter des Amtes." Dabei sei die finanzielle Ausstattung und eine gesunde Wirtschaftlichkeit einer Gemeinde die Grundlage für ein reges Gemeindeleben, sagt Wennicke, der sich freut, in Zukunft mehr Zeit für die Familie zu haben.