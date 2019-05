250 000 Euro für ein Fest

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt wird in diesem Jahr das Stadtfest, das vom 23. bis 25. August stattfinden soll, mit 310 000 Euro bezuschussen. Dazu wird nicht nur, wie in den vergangenen Jahren, ein Zuschuss in Höhe von 60 000 Euro gezahlt. Dank einer Sonderausschüttung der Stadtwerke, die sich die Stadt als Gesellschafterin des städtischen Unternehmens genehmigt hat und die vom Aufsichtsrat, in dem vorwiegend Stadtverordnete sitzen, abgenickt wurde, stehen weitere 250 000 Euro zur Verfügung.

Bisher war es üblich, dass das Stadtfest vorwiegend über Sponsorengeld finanziert werden soll, die Stadt sich daran lediglich mit 60 000 Euro beteiligt. Dass in diesem Jahr die Stadtwerke in erheblichem Umfang zur Finanzierung mit herangezogen werden, begründet Frank Eckert, Sprecher der Stadt, damit, dass es sich um das 20. Stadtfest handelt.

"Nach dem vergangenen Stadtfest 2018 hat es Kritiken von Seiten der Bürger und aus der Stadtverordnetenversammlung gegeben; auch zur Programmgestaltung, mit der neue und zukunftsweisende Impulse gesetzt werden sollen", erklärte Frank Eckert. "Die für 2019 vorgestellten Vorschläge zur Neugestaltung sollen dem Rechnung tragen. Das kostet natürlich auch." Das Fest besitze für die Stadt bereits ein Alleinstellungsmerkmal und wirkt dabei imagebildend – auch für die Zukunft.

Gesamtkosten sind geheim

Wie viel die Veranstaltung kostet und welche Sponsorengelder darüber hinaus schon eingeworben wurden, dazu macht die Stadt keine Angaben. Auch in der Vergangenheit wurden entsprechende Anfragen nicht beantwortet.

Das Budget dürfte sich in den vergangenen Jahren zwischen 250 000 und 300 000 Euro bewegt haben. Zum Vergleich: Die deutlich größere Stadt Fürstenwalde gibt für ihr Stadtfest, das am vergangenen Wochenende stattfand, rund 153 000 Euro aus. Der Zuschuss beträgt rund 90 000 Euro. Über den "bunten Hering" wird, was die Finanzierung anlangt, auch nicht geredet. 2013 wurde eine Zahl von 200 000 Euro genannt, die sich nicht wesentlich geändert haben dürfte.

Der städtische Zuschuss beläuft sich dort auf 12 500 Euro. Ob die Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH auch in den kommenden Jahren im selben Umfang zur Finanzierung der Großveranstaltung mit hinzugezogen wird, ist nicht entschieden. "Darüber, was städtische Unternehmen in den kommenden Jahren zur Unterstützung des Stadtfestes beitragen wollen, können wir natürlich heute keine Angaben machen; auch nicht darüber, mit welchem Beitrag andere städtische Unternehmen künftige Stadtfeste unterstützen wollen", erklärte Frank Eckert.

Ob die Sonderausschüttung, die offizielle nicht zweckgebunden ist, für das Stadtfest verwendet wird, darüber entscheiden heute die Eisenhüttenstädter Stadtverordneten in einer Sonder-Sitzung. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hatte die Sonderausschüttung schon durchgewunken. Dem neunköpfigen Gremium gehören neben Bürgermeister Frank Balzer (SPD) jeweils zwei Vertreter von SPD und Linke sowie jeweils einer von CDU und Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder an.

Es ist nicht der einzige Fall, wo die Stadt als Eigentümerin des Unternehmens sich dort bedient. Seit einigen Jahren werden jährlich 1,16 Millionen Euro an die Stadt abgeführt. Darüber hinaus hat die Stadtwerke GmbH das Inselbad von der Stadt übernommen, das jährlich einen Verlust von gut einer Million Euro schreibt, der von der Stadtwerke GmbH ausgeglichen werden muss.