Elf von 18 Wahllokalen sind barrierefrei

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In Eisenhüttenstadt kann jeder barrierefrei wählen. Das gewährleistet die Wahlbehörde. Allerdings sei es für die Stadt Eisenhüttenstadt unmöglich, dass alle Wahllokale barrierefrei ausgestattet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Auf den Wahlbenachrichtigungen seien die wichtigen und entsprechenden Hinweise zum barrierefreien Wählen vermerkt. Es besteht die Möglichkeit der "barrierefreien Briefwahl", die jeder Wahlberechtigte in Anspruch nehmen kann. Dazu ist es jedoch erforderlich, einen Wahlschein zu beantragen. Dies kann per Post erfolgen. Der Wahlscheinantrag kann aber auch per Fax oder E-Mail oder mündlich in der Wahlbehörde gestellt werden.

Im Rathaus kann der Antrag noch in dieser Woche bis Freitag, punkt 18 Uhr, in der Wahlbehörde gestellt werden. Auch am Wahlsonntag selbst dürfen bis 15 Uhr im Falle plötzlicher Erkrankung der Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt werden. Wer persönlich nicht in der Lage ist, diese Unterlagen zu beantragen, kann dazu eine Hilfsperson bevollmächtigen. Wer einen Wahlschein erhalten hat, kann in jedem Wahllokal der Stadt wählen gehen.

Es gibt in Eisenhüttenstadt 18 Wahllokale, elf davon sind barrierefrei. Ob ein Wahllokal barrierefrei ist, ist auf der Wahlbenachrichtigung extra vermerkt. Die Stimmabgabe per Briefwahl ist direkt im Rathaus - Foyer rechts - wieder möglich.