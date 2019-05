Parkplatzsuche ade

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Dienstagvormittag: Der P+R-Platz am Bahnhof ist rappelvoll. Kein freies Plätzchen mehr für einen fahrbaren Untersatz. Spätestens ab 8 Uhr sind alle Flächen belegt. Das ist Alltag. Doch: Entspannung ist in Sicht. Praktisch in direkter Sichtweite. Die morgendliche nervige Suche nach einem Parkplatz unmittelbar am Bahnhof hat ein Ende.

Der Eberswalder Geschäftsmann Henri Bohtz, Uwe und Stefan Grohs vom Planungsbüro IBE sowie Bürgermeister Friedhelm Boginski und Baudezernentin Anne Fellner eröffneten jetzt auf 5400 Quadratmetern einen neuen P+R-Platz, mit etwa 220 Stellplätzen. Und zwar auf dem ehemaligen RAW-Gelände nebenan. Pendler können die ab sofort mieten (online unter bahnpark-ew.de). Für 25 Euro im Monat. "Und dann hat jeder seinen Parkplatz, markiert mit einer Nummer, gesichert per Schranke", so Bohtz.

Der Einzelhändler hat die Fläche im vorigen Jahr im Zuge der Werksinsolvenz erworben. Und sie im Frühjahr dieses Jahres zum Parkplatz umgebaut. Zur Höhe der Investitionssumme kann oder möchte er keine Angaben machen. Dafür verriet er, dass das Projekt noch nicht ganz abgeschlossen ist, dass es Erweiterungsoptionen gibt. Unter anderem seien auf der Fläche E-Ladestationen geplant. Voraussetzung dafür sei aber noch die Errichtung einer Trafo-Station durch den Netzbetreiber.

Mit dem privaten Angebot von Henri Bohtz stehen nunmehr insgesamt rund 600 Pkw-Stellplätze in Bahnhofsnähe zur Verfügung, erklärte Dezernentin Fellner. Eine Konkurrenz zwischen dem städtischen Gratis-Angebot und der kostenpflichtigen Offerte von Bohtz sieht Fellner nicht. Im Gegenteil. Sie sprach von einer "Ergänzung". Dauerpendler favorisieren vielleicht die entspannte, private Lösung. "Was wiederum unseren Parkplatz entlastet", ist die Dezernentin überzeugt.

Und auch Bürgermeister Bo-ginski lobte die private Initiative sowie die Kooperation zwischen Kommune und Unternehmerschaft. Neben der Frage der Kinderbetreuung, so seine Erfahrung, sei für Berliner, die nach Eberswalde ziehen, die der Bahnanbindung und der Erreichbarkeit des Bahnhofs entscheidend. Deshalb habe für die Stadt auch die Schaffung von Wohnraum im Bahnhofsumfeld, ob durch Neubau oder Sanierung, Priorität. Fellner verwies auf die "Westend-To-wers" und das Bebel-Quartier.

Aufgrund der bisherigen akuten Engpässe auf der P+R-Fläche und entsprechend den Prognosen zum Fahrgastaufkommen hatte die Stadt 2017 einen zusätzlichen Bedarf an Pkw-Stellplätzen von zirka 200 ausgemacht. Und eigene Überlegungen zum Bau eines Parkhauses angestellt. Mit dem Engagement Bohtz’ hat sich dieses Projekt (zunächst) erledigt.