Baustelle wandert weiter

wer

Eberswalde Die Baustelle für den Geh- und Radweg entlang der Eberswalder Straße verlagert sich ab heute bis hin zur Kreuzung zum Familiengarten. Das hat eine Sprecherin des Landesbetriebes Straßenwesen auf Nachfrage mitgeteilt. Damit wandert auch die halbseitige Fahrbahnsperrung an der B 167 im Stadtteil Finow weiter an die Kreuzung an der Lichterfelder beziehungsweise Spechthausener Straße.

Zuletzt war der Autoverkehr in dem Abschnitt zwischen den Straßennummern 28 und 34, in dem sich auch die Freie Schule Finow befindet, eingeschränkt. Nun werde der vierte und letzte Bauabschnitt in Betrieb genommen, so die Sprecherin.In Betrieb sei auch auf diesem Abschnitt wieder eine mobile Ampel. Sie ersetze vorübergehend die vorhandene feste Ampel – damit die Schaltung mit der Anlage an der Kreuzung Coppistraße koordiniert werden könne, heißt es zur Begründung.

Arbeiten laufen bis Ende Juli

Seit November vergangenen Jahres – Winterpause inbegriffen – laufen die Arbeiten am Gehweg und dem Radweg, die jeweils 1,60 Meter breit und durch einen 30 Zentimeter breiten Sicherheitsstreifen voneinander getrennt sein sollen. Auf der rund 800 Meter langen Ausbaustrecke wird zugunsten der Fußgänger und Radfahrer die Fahrbahn auch dauerhaft schmaler. In Eberswalde ist in den zurückliegenden Monaten heftig darüber diskutiert worden, dass so zwischen Tankstelle und Kreuzung eine der bislang zwei Fahrspuren für Autos wegfällt. Zwischen Radweg und Straße ist ein Grünstreifen für Baumpflanzungen vorgesehen.

In Abhängigkeit von der Witterung werde die gesamte Baumaßnahme voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen sein, teilt die Sprecherin des Landesbetriebes weiter mit. Den Angaben nach bewegen sich die Kosten im Rahmen der veranschlagten Höhe von insgesamt circa 1,2 Millionen Euro. Der Bund investiert 745 000 Euro, die Stadt Eberswalde 70 000 Euro und das Land Brandenburg 9000 Euro.