Elternprotest gegen Erhöhung

Erfolgreiche Bands der Region im Landeswettbewerb

Hoch dekoriert mit einem 1. Preis und zwei Sonderpreisen ist die Band Sixxfold der Kreismusikschule vom gemeinsamen Landeswettbewerb Berlin und Brandenburg "Jugend musiziert" in der Berliner Kulturbrauerei zurückgekehrt. Die sechs jungen Musiker traten gegen fünf weitere Bands in der Altersgruppe 5 an. Insgesamt spielten 13 Bands auf der berühmten Bühne vor der Jury. Die Märkisch-Oderländer spielten auch das eigene Lied "Das ist erst der Anfang" von Anna Louise Zeller. Außerdem erklangen in ihrem Set "Oft gefragt" von AnnenMayKantereit, "Du schreibst Geschichte" von Mommsen, "Ho Hey" von den Lumineers und "Good old Days" von Macklemore feat. Kesha. Alle Bands, da­runter zehn Ensembles aus dem Land Brandenburg, erhielten erste und zweite Preise. Die Höchstpunktzahl von 25 Punkten erhielten die jungen Newcomer-Bands "The Showberries" von der Musikschule Hugo Distler in Eggersdorf, "Two hours a week", unter anderem von der Kreismusikschule Oberhavel, und "Systemfehler" aus Hohen Neuendorf. ⇥js