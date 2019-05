Eintüten und verpacken

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Vier Briefwahllokale mit insgesamt 24 Helfern, 17 Urnenwahllokale mit 153 Wahlhelfern bietet Panketal für die mehr als 17 000 Wahlberechtigten auf. Aktuell sind die Auszubildende Danielle Sprenger und Schülerpraktikant Jan Bode vor allem mit dem Eintüten der Briefwahlunterlagen beschäftigt. Für den 15-jährigen Bernauer ist die Arbeit interessant, weil er hautnah an der Demokratie mitwirken kann, wie er sagt. Aktuell haben bereits 3200 Briefwähler in Panketal die Möglichkeit genutzt, vorab die Stimmen abzugeben. Schlangen bilden sich im Rathaus an den Urnen.