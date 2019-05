Schwerverletzte nach Autobahnunfall

Elke Kögler

Oberkrämer (MOZ) Eine 76-Jährige ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich der Autobahn 10 schwer verletzt worden. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sie war zwischen der Abfahrt Oberkrämer und dem Autobahnkreuz Oranienburg unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit ihrem Hyundai gegen eine Betonleitplanke prallte. Um das Fahrzeug von der Fahrbahn zu bergen, musste die Autobahn kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.