Gully-Dreck legt Verkehr lahm

Joachim Eggers, Annette Herold

Erkner (MOZ) Der große Regen am Montagabend schien schon vorbei zu sein, da musste Erkners freiwillige Feuerwehr ausrücken. In der Bahnhofsunterführung stand das Wasser 60 Zentimeter tief und floss so gut wie nicht ab. Gut anderthalb Stunden Arbeit für vier Ehrenamtliche folgte. "Der Einsatz wäre vermeidbar gewesen", sagt Erkners Stadtbrandmeister Frank May klipp und klar, "wären die Gullys nicht verstopft gewesen."

Wer für die Reinigung der Regeneinläufe zuständig ist, scheint weit weniger klar zu sein. Erkners Vizebürgermeister Clemens Wolter verweist wie der Stadtbrandmeister auch auf den Landesbetrieb Straßenwesen. Wegen des Pumpwerks an dem Bauwerk sei das anders als bei der Regenentwässerung an sonstigen Landesstraßen im Ort, sagt Wolter.

Der Landesbetrieb reinigt auch, wie der Chef der Fürstenwalder Straßenmeisterei, Roman Wagner, sagt. Aber mehr aus Gefälligkeit, und wegen mangelnder Kapazitäten auch nur zweimal im Jahr. Bei 255 Kilometer Landes- und Bundestraßen und 90 Kilometer Radweg sei mehr nicht zu schaffen, sagt Roman Wagner. Es habe Montagabend aber auch keinen Anruf aus Erkner bei der Bereitschaft der Straßenmeisterei gegeben.

Fakt ist, dass die Einläufe verstopft waren, sodass kurz vor 18 Uhr die freiwillige Feuerwehr alarmiert wurde. Es folgte eine etwa anderthalbstündige Sperrung der Bahnhofsunterführung. Autos stauten sich, auch Linienbusse wie der nach Schöneiche mussten warten. Frank May und seine Leute begannen, das Wasser abzupumpen und versuchten, die Gullys an der nördlichen Seite der Unterführung freizubekommen – mit mäßigem Erfolg.

Erst, als sie die Deckel – Sinkkörbe genannt – herausheben konnten, floss das Wasser etwas besser ab. Längst nicht überall fiel soviel Niederschlag wie in Erkners Zentrum. So habe es in Schöneiche gar nicht geregnet, in Woltersdorf schon, aber ohne Feuerwehreinsatz, ist dort zu erfahren. Auch im Amt Spreenhagen blieb es ruhig. Dafür mussten die Erkneraner gleich dreimal ausrücken: auch noch in die Walter-Smolka- und in die Ernst-Thälmann-Straße.

Welche Wassermengen da zu Boden gekommen sind, kann der Deutsche Wetterdienst (DWD) nicht angeben, weil er in Erkner über keine Messstation verfügt. Generell für das Land habe es am Montag aber nicht außergewöhnlich stark geregnet. Die größte Niederschlagsmenge mit 28,8 Litern pro Quadratmeter wurde zwischen 17 und 18 Uhr in Friedrichswalde (Barnim) gemessen, wie DWD-Mitarbeiter Ralph Hasse berichtet. Der bisher höchste in Brandenburg gemessene Wert sei im Juli 2009 mit 61,9 Litern je Quadratmeter innerhalb einer Stunde in Lieberose erfasst worden.

Was nun die Pflicht zur Gullyreinigung betrifft, halte sich das Land an ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern, demzufolge die Kommunen verantwortlich sind, sagt Steffen Streu, Sprecher des Verkehrsministeriums in Potsdam. Es gebe aber mit einigen brandenburgischen Gemeinden "offensichtlich noch Klärungsbedarf". Nur bei anderslautenden Verträgen falle die Verantwortung nicht an die Gemeinde.