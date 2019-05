Endlich Anschluss unter seiner Nummer

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Mehr als zwei Jahre hat René Schönfeld (kleines Bild) darauf gewartet. Jetzt kann er endlich telefonieren und im Internet surfen. "Ohne Ihre Unterstützung wäre ich wohl immer noch ohne Anschluss", sagt der 40-Jährige.

Anfang April hatte sich der dreifache Familienvater an unsere Zeitung gewandt. "Ich wusste nicht mehr weiter", so Schönfeld. Alle eigenen Versuche seien im Sande verlaufen. Zur Geschichte: Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Doreen Zeug hatte Schönfeld am Kanalufer in Oranienburg ein Häuschen gebaut. Noch vor Baubeginn bestellten sie bei der Telekom einen Festnetz- sowie einen Internetanschluss. Im Januar 2018 zog die Familie ein und der Ärger um den fehlenden Anschluss nahm seinen Lauf. "Immer wieder wurden wir bei der Telekom vertröstet", so Schönfeld. Nachdem sich unsere Zeitung einschaltete, kam Bewegung in die Sache. Doch die Lösung sollte noch dauern, weil, so der Eindruck, bei der Telekom die linke Hand nicht wusste, was die rechte macht. Jetzt liegen die Leitungen. Für seine Lebensgefährtin gab es einen Blumenstrauß und einen Gutschein über 100 Euro von der Telekom.

