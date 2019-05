Mit Effie ins digitale Abenteuer

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Theodor Fontane und Computerspiele: Das will weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick wirklich zusammenpassen. Doch es geht. Die Organisatoren des Jugendprogramms "Word & Play" anlässlich des Fontanejahres haben sich vorgenommen, genau das zu beweisen. Und die bisherigen Anmeldungen scheinen ihnen recht zu geben: Für drei Viertel der Plätze gibt es schon Anfragen. Und es werden täglich mehr.

Irena Trivonoff Ilieff ist bei der Stadt Neuruppin für "Word & Play" zuständig. Ihr zufolge wird es zwei Camps für Jugendliche im JFZ geben. Dazwischen eingebettet findet ein Festival statt, mit dem auch erwachsenes Publikum angesprochen werden soll (siehe Infokasten). Jeweils 50 Jugendliche können an einem Camp teilnehmen. "Sie erstellen ihr eigenes Fontane-Game", erklärt Irena Trivonoff Ilieff. "Dabei bedienen sie sich bei der Literatur Fontanes und setzen sie neu zusammen." Es ist egal, ob sich die Teilnehmer nun beispielsweise einen Handlungsstrang aus einem Fontane-Werk nehmen oder sich einfach auf eine der Figuren des Schriftstellers konzentrieren. "Sie machen ihre eigene Geschichte draus", so die Organisatorin.

Blick in Fontanes Werk

Die Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren sollen so dazu gebracht werden, kreativ zu werden und sich mit der Literatur Fontanes auseinanderzusetzen. Doch sie lernen auch, wie ein Computerspiel entwickelt wird. Vorwissen ist dabei nicht notwendig. Während der jeweils zehntägigen Camps werden die jungen Leute von Profis begleitet. Einer davon ist Niels Boehnke, Programmleiter der Initiative "Stärker mit Games" der Stiftung Soziale Spielkultur. Ihm zufolge konnten Experten aus dem gesamten Bundesgebiet gewonnen werden.

"Entscheidend ist aber nicht das Ergebnis, entscheidend ist der Prozess", so Boehnke. Die Teilnehmer müssen sich verständigen, einen Nenner finden, Kompromisse innerhalb einer Gruppe eingehen. Die Spiele, die am Ende entstehen, seien auch nicht so professionell wie solche, die derzeit in ganz Deutschland über den Ladentisch gehen. "Eher holzschnittartig" sind sie. "Aber das hat auch Charme", so Boehnke. Die Computerspiele werden anschließend unter anderem im Museum Neuruppin zu sehen sein. Auch die Stadt Neuruppin will sie veröffentlichen.

Anmeldungen laufen

"Die Anmeldungen für die Camps laufen", so Irena Trivonoff Ilieff. Die Anzahl der Anfragen sei hoch. Das mag auch daran liegen, dass das Angebot kostenfrei ist: Weder für die Camps, noch für die Übernachtung im Jugenddorf Gnewikow, die Verpflegung oder die An- und Abreise fallen Gebühren für die Jugendlichen an. "Interessenten sollten also schnell sein", so die Organisatorin.