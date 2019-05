Malerei im Grünen bei Kontrapost

MOZ

Strausberg Die Künstler-Gruppe Kontrapost des KSC Strausberg traf sich zu einem verlängerten Wochenende am Nonnenfließ im Barnimer Land zur alljährlichen Freiluftmalerei. "Das ist ein wahrhaft idyllischer Ort unberührter Natur, der unzählige Motive zum Zeichnen und Malen bot, aber auch zum Abschalten vom Alltag", schwärmt die Teilnehmerin Karin Wolff.

Die Leiterin, die Berliner Bildhauerin Anna-Katharina Mields, motivierte die Teilnehmer, bei strahlendem Wetter passende Malplätze zu finden, um sich in den bevorzugten zeichnerischen und malerischen Techniken zu üben oder zu steigern. An beiden Tagen entstanden um das Fließ Skizzen und Zeichnungen sowie Pastelle und Aquarelle auf Papier und Landschaftsmotive in Acryl auf Leinwand. Auch zu Hause werden sinnlich gespeicherte Bilder und Fotos Anregung für weitere Arbeiten sein. Nach den Tagen des Offenen Ateliers war das Pleinair ein weiterer Höhepunkt des Jahres bei Kontrapost.