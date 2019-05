Geduld, Reaktion, Präzision

Dieter Pohlann

Schwedt (MOZ) An zwei Wochenenden hatte die uckermärkische Schützengesellschaft die Pistolen-Aktiven zur Kreismeisterschaft eingeladen. Ausführender Verein in vier Disziplinen – für die Großkaliberschützen Sport- und Zentralfeuerpistole, für die Klein-­kaliberschützen die Disziplinen Sport- und Standardpistole – war die Schützengilde aus Schwedt.

Allen Disziplinen gemeinsam ist das Schießen auf der 25-Meter-Bahn. Die Unterschiede ergeben sich durch die verschiedenen Waffenarten, Pistolen oder Revolver, im Gewicht der Waffen, im Kaliber und in den unterschiedlichen Abzugsgewichten – es ist sozusagen an jeden gedacht. Noch interessanter wird es durch die unterschiedlichen Schießregeln.

So wird das Präzisions- und das Duellschießen in den jeweiligen Sportarten gepflegt. Natürlich wird das "Duell" nur so genannt. Es wird sich nicht gegenseitig duelliert, sondern mit je 5-Schuss-Serien binnen drei Sekunden auf eine drehbare Scheibe geschossen. Eine sehr schöne Disziplin, um die Reaktionsfähigkeit der Schützen zu trainieren. Beim Präzisionsschießen kommt es dagegen auf innere Ruhe und Konzentration an. Hier gibt es ein Zeitlimit von fünf Minuten (bei Standardpistole zweieinhalb), um die etwa 50 cm im Durchmesser große Scheibe auf 25 Meter Entfernung präzise zu treffen.

Mit der Großkaliberpistole maßen elf Starter ihre Kräfte im Präzisionsschießen. Der Prenzlauer Henry Boldt erreichte bei den Herren I das beste Tagesergebnis mit 259 von 300 möglichen Ringen. In der Klasse Herren II siegte der Schwedter Harro Slyter mit 223 Ringen vor Thomas Siromski (221) und René Bandelow (177/beide Prenzlau). Matthias Harms (243/Herren III) und Dieter Saßenberg (174/Herren IV – beide aus Schwedt) konnten sich ebenfalls in die Siegerliste eintragen.

Einzig Harro Slyter wagte sich an das Schießen mit der Zentralfeuerpistole. Hier werden Präzision und Duell mit je 30 Schuss absolviert – mit der Großkaliberwaffe eine sportliche Herausforderung schon wegen des starken Rückschlags der Waffe. 440 Ringe waren letztlich das einzige Ergebnis in dieser Disziplin.

Bei den Sportschützen mit den kleinen Kalibern konnte sich in der Disziplin Sportpistole der Klasse Damen III Ramona Schäfer aus Schwedt mit 353 Ringen in die Siegerliste eintragen. Das beste Ergebnis insgesamt erreichte Dieter Pohlann (Klasse Herren IV) mit 538 Ringen. Ebenfalls aus Schwedt folgten Detlef Frommann (472) und Dietmar Barthel (436). Einzelsieger wurden Matthias Harms aus Schwedt in der Klasse Herren III mit 449 und Henry Boldt aus Prenzlau bei den Herren I mit 531 Ringen.

Boldt setzte in der Disziplin Standardpistole noch einen Sieg mit 520 Ringen drauf. Bei den Herren IV konnte sich Pohlann mit 488 Ringen ebenfalls vor den beiden Schwedtern Barthel (466) und Frommann (459) behaupten.

Am Ende galt der Dank des Gastgebers obligatorisch den Kampfrichtern und Helfern sowie der Versorgung: Raymond Ryll, Steffen Böhme und Volker Hauschild, Siegfried Seehagen und Dietmar Barthel sowie Elke Ryll.