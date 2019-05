Schuldenberg schrumpft

Kerstin Unger

Passow (MOZ) Die Gemeindevertretung Passow hat in der letzten Sitzung vor der Wahl den Haushalt 2019 beschlossen. Dieser ist ausgeglichen, was laut Kämmerin Manja Pohling vor allem einer guten Einnahmeentwicklung, zum Beispiel durch höhere Einkommenssteuern zu verdanken ist. Allerdings sei die Einwohnerzahl unter die 1000er-Marke gerutscht. Noch nicht getilgt sind die Schulden aus den Vorjahren. Passow wird voraussichtlich 2022 mit zirka 60 000 Euro erstmals im Plus sein.

Für 2019 steht ein Überschuss von 467 000 Euro zu Buche und für nächstes Jahr von 224 000 Euro unter anderem durch den Verkauf von Grundstücken. "Ab 2026 werden voraussichtlich keine Kassenkredite mehr nötig sein", erklärte die Kämmerin.

Im Vergleich zum Vorjahr werden fast 800 000 Euro Mehreinnahmen erwartet bei nur 400 000 Euro Aufwendungen. Die Gewerbesteuer wurde angepasst.

Bei den Ausgaben sind 55 200 Euro als Eigenanteil für den Umbau der Zahnarztpraxis in Passow eingeplant. 20 000 Euro steuert die Gemeinde zur Erneuerung der Wasserleitung und der Sanitärräume an der Grundschule bei. 15 000 Euro beträgt der Eigenanteil für das Landeserntefest in Passow. 5000 Euro sind für die Baracke in Briest veranschlagt. Aus den Klageverfahren gegen die Höhe der Kreisumlage erwartet man für die Gemeinde aus 2015 rund 66 000 Euro, aus 2016 rund 71 000 Euro mit rund 16 400 Euro Zinsen.

Etwa 80 000 Euro fließen in die Straßenunterhaltung, davon 35 000 Euro in die Beseitigung der Winterschäden sowie Reparatur von Straßen und Straßenbeleuchtung. In Schönow wird der Sandfang gereinigt. In Briest ist die Erneuerung des Geländes am Graben und der Regenentwässung der Hauptstraße geplant. In Jamikow finden Arbeiten an den Banketten Birkenweg-Mittelweg statt. In Wendemark erfolgt der Anschluss der Straßenbeleuchtung vom Bahnhof bis zur Ortsmitte. Der Durchlass bei der Feuerwehr wird in Schönow erneuert und in Passow der Gehweg in der Bahnhofstraße repariert. 30 000 Euro entfallen auf Verkehrssicherungsaufgaben und 24 500 Euro auf die Unterhaltung der Grundschule. Hier soll unter anderem pro Jahr ein Raum gemalert werden.

Die investiven Schlüsselzuweisungen fallen mit 31 000 Euro spärlich aus. Durch 50 000 Euro Rücklagen stehen mehr Mittel zur Verfügung, erklärte Manja Pohling. Geplante Investitionsmaßnahmen sind hier unter anderem der Weiterbau des Uckermärkischen Radrundweges bis Zichow, der Bau der Mittelstraße in Passow, der Gehwegbau an der Kreisstraße in Schönow, die Errichtung eines Carports an der Kita sowie die Anschaffung von Möbeln und Zubehör für die Grundschule. Der Eigenanteil für die Investitionen beträgt insgesamt 81 500 Euro. Nicht aufgenommen wurden in den Haushalt ein Gutachten für das angedachte Strandband Passow-Beach für 45 000 Euro, die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes in Passow für mehr als 200 000 Euro, der Abriss der Sportlerklause in Passow für 40 000 Euro, eine Brandschutzertüchtigung der Grundschule für fast 200 000 Euro sowie ein Werkraum.